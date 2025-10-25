Подробно търсене

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев заяви, че Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна

Николай Велев
Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев заяви, че Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна
Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев заяви, че Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна
Специалният пратеник на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев говори на Международния икономически форум в Санкт Петербург, 20 юни 2025 г. Снимка: АП/Дмитрий Ловецки
Вашингтон ,  
25.10.2025 03:01
 (БТА)
Етикети

Специалният пратеник на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев изрази увереност, че Москва и Вашингтон са близо до намирането на дипломатическо решение за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Дмитриев, който в петък пристигна на дълго планирана визита във Вашингтон, заяви в интервю за Си Ен Ен, че евентуалната втора среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп не е била отменена и че двамата лидери могат да се срещнат на по-късна дата.

Планираната среща на върха Русия – САЩ беше отложена във вторник, понеже отказът на Русия за незабавно прекратяване на огъня хвърли сянка върху опитите за преговори, отбелязва Ройтерс. Тогава Тръмп заяви, че е отменил планираната си среща с Путин в Будапеща поради липса на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на войната и усещането, че моментът е неподходящ.

Дмитриев обаче заяви след пристигането си във Вашингтон: "Вярвам, че Русия, САЩ и Украйна всъщност са доста близо до дипломатическо решение". Специалният пратеник на Кремъл не оповести повече подробности.

Редица европейски страни работят с Украйна върху ново предложение за спиране на огъня по сегашната фронтова линия. По-рано тази седмица европейски дипломати заявиха за Ройтерс, че в момента се обсъждат ключови идеи по новото предложение, като се предвижда да се запази централната роля на САЩ.

"Това, че президентът Зеленски вече признава, че става въпрос за бойни линии, е голям ход  от негова страна", каза Дмитриев. "Знаете, че предишната му позиция беше, че Русия трябва да се изтегли изцяло, така че всъщност си мисля, че сме сравнително близо до дипломатическо решение", добави специалният пратеник на Кремъл.  

Миналата седмица Тръмп заяви, че скоро ще се срещне с руския си колега в Унгария в опит да се сложи край на войната. Но Путин не проявява желание да прави отстъпки, коментира Ройтерс.

Дмитриев пристигна във Вашингтон броени дни след като САЩ наложиха санкции срещу две от най-големите руски петролни компании. Целта на наказателните мерки срещу  "Роснефт" и "Лукойл" е да се окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна, добавя британската новинарска агенция.

Въпреки този ход на Вашингтон Дмитриев заяви, че диалогът между Русия и САЩ ще продължи. "Това със сигурност е възможно единствено ако интересите на Русия се зачитат и ако към нея се подхожда с респект", каза по-рано Дмитриев пред репортер на Ройтерс.

Той прогнозира, че новите санкции ще имат обратен ефект. "Те само ще доведат до поскъпване на бензина на американските бензиностанции", каза Дмитриев.

Руският дипломат отказа да отговори на въпроса с кои американски представители ще се срещне. Според американския информационен сайт "Аксиос" Дмитриев в събота ще разговаря със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

/НВ/

Свързани новини

24.10.2025 22:00

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу руския петролен сектор и поиска ракети с голям обсег

Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ да разшири санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира за доставки на ракети с голям обсег, с които да отвърне на руските удари, предаде Асошиейтед прес. Зеленски беше
24.10.2025 20:01

Специалният пратеник на руския президент за икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев е в САЩ на фона на санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество, потвърди днес, цитиран от Ройтерс, че е в САЩ за дълго планирана среща. Според него това е доказателство, че диалогът между САЩ и
24.10.2025 08:46

Цените на петрола се понижават леко, но остават напът към седмичен ръст след новите санкции на САЩ срещу Русия

Цените на петрола се понижиха в началото на днешната търговия, като заличиха част от силното поскъпване от вчерашния ден, но останаха напът към най-големия си седмичен ръст от средата на юни, предава Ройтерс. Новите санкции на Съединените щати срещу
24.10.2025 02:29

Американските санкции срещу Москва за истински поврат, заяви Макрон

Американските санкции срещу Москва за истински поврат, заяви френският президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес- Според него санкциите, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу две руски петролни компании, вървят в правилната посока и ще
23.10.2025 23:54

Нова среща между президентите на САЩ и на Русия не бива да се изключва напълно, заяви говорителката на Белия дом

Нова среща между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин не бива да се изключва напълно, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс. "Мисля, че президентът и цялата администрация се надяват, че
23.10.2025 18:23

Зеленски: Добре е ЕС да има голям военен арсенал и Русия да знае за това

Добре е ЕС да има голям военен арсенал и Русия да знае за това, каза днес украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Брюксел, където участва в част от заседанието на Европейския съвет.
23.10.2025 17:26

Китай и Индия ограничават покупките на руски петрол след американските санкции, съобщи Ройтерс

Държавните петролни компании на Китай са преустановили покупките на руски суров петрол по море, след като Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи петролни компании в Русия – "Роснефт" и "Лукойл". Това съобщиха множество търговски
23.10.2025 13:09

Дмитрий Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че решенията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени срещата на върха в Будапеща и да наложи санкции на руски петролни компании показват, че Вашингтон е "на бойната пътека" към Москва, предаде Ройтерс.
17.10.2025 20:10

Съветник на Путин предложи изграждането на тунел "Путин–Тръмп“ между Русия и САЩ

Русия подчерта желанието си за подобряване на отношенията със Съединените щати чрез необичайно предложение на съветник на президента Владимир Путин. Кирил Дмитриев - комисар по инвестициите и съветник по външната политика на руския държавен глава,
17.10.2025 10:18

Британски и френски издания коментират резултатите от телефонния разговор между Тръмп и Путин и предстоящата среща на Тръмп със Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс". Президентът на САЩ обяви предстоящата среща в Будапеща в публикация в социалните мрежи след дълъг телефонен разговор с руския си колега. По-късно той заяви, че срещата в Унгария ще се състои "до две седмици".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:48 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация