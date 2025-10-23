Подробно търсене
Николай Велев, Иво Тасев
Путин: Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война
Путин: Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война
Руският президент Владимир Путин в Кремъл днес. Снимка: "Спутник" чрез АП/Vyacheslav Prokofyev
Москва,  
23.10.2025 19:57
 (БТА)
Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война, заяви днес на брифинг в Кремъл руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Новите американски санкции са "опит да се окаже натиск върху Русия", каза руският държавен глава по повод първите директни санкции, наложени от Вашингтон на Русия.

"Има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат", отбеляза в същото време Путин.

Американските санкции са "неприятелски акт" и "ще имат определени последствия, но те няма да засегнат значително икономическото ни благополучие", заяви руският президент. "Това, разбира се, е опит да се окаже натиск върху Русия. Но нито една уважаваща себе си държава и нито един уважаващ себе си народ няма да реши никога нищо под натиск", продължи Путин. 

По думите на руския президент нарушаването на баланса на световните енергийни пазари ще доведе до рязко повишаване на цените, което няма да е приятно за страни като САЩ, особено с оглед на вътрешнополитическата им ситуация.

Запитан за публикуваната от в. "Уолстрийт джърнъл" информация, че правителството на Тръмп е отменило ключово ограничение за Украйна да използва някои от предоставени ѝ от Запада ракети с голям обсег, Путин отговори: "Това е опит за ескалация. Но ако с подобни оръжия бъдат нанесени удари по руска територия, отговорът ще бъде много сериозен, ако не и зашеметяващ. Нека помислят за това".

Руският лидер коментира и въпроса за срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща, като посочи, че тя е по-скоро "отложена" а не "отменена". 

"По време на последния телефонен разговор американската страна направи предложението както за самата среща, така и за мястото, на което да се проведе. Аз се съгласих, изразих съображенията си по този въпрос и казах, че безспорно такива срещи трябва да се подготвят добре", отбеляза Путин. Според него би било грешка и за двете страни, ако подходят към тази среща без нужната сериозност и ако тя приключи без очаквания резултат. 

"Сега виждам, че в изявлението си президентът на САЩ е решил да отмени или да отложи тази среща. Най-вероятно той говори за отлагане", посочи Путин. 

/СХТ/

23.10.2025 16:16

Орбан заяви, че Унгария е единствената страна, в която може да бъде сключено мирно споразумение за Украйна

Унгария е единствената страна, в която може да бъде сключено мирно споразумение за войната в Украйна, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан в реч по повод годишнината от антисъветското въстание в Унгария през 1956 г., предаде Ройтерс.Планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща бе отложена.
23.10.2025 13:09

Дмитрий Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че решенията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени срещата на върха в Будапеща и да наложи санкции на руски петролни компании показват, че Вашингтон е "на бойната пътека" към Москва, предаде Ройтерс.
23.10.2025 01:18

Президентът на САЩ каза, че е отменил срещата с руския си колега

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е отменил срещата със стопанина на Кремъл Владимир Путин, съобщиха агенциите. "Отменихме срещата с президента Путин", посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк
22.10.2025 09:55

Отменената среща Тръмп-Путин е водеща тема в западния печат

Белият дом съобщи, че планираната среща в Будапеща, обявена от американския президент Доналд Тръмп миналата седмица след двучасовия му телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, вече не се предвижда, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаря в понеделник с руския външен министър Сергей Лавров, пише "Политико".

