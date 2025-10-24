Подробно търсене

Председателят на Европейския съвет очаква през декември да бъде взето решение за използването на руско имущество за заем към Украйна

кор. на БТА Николай Желязков
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен (вляво) и председателят на Европейския съвет Антонио Коща / Снимка: АП/Francois Walschaerts
Брюксел,  
24.10.2025 00:58
 (БТА)
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази днес очакване през декември ЕС да приеме решение за използване на запорираното руско имущество за репарационен заем за Украйна. Дотогава трябва да се доработят техническите и правните аспекти, уточни той на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на заседанието на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.

Съгласихме се да има такъв заем, остава да определим кой е най-добрият път до целта, допълни Фон дер Лайен. По нейните думи е възможно да има и други начини за оказване на финансова подкрепа за Украйна, без да се използва запорираното руско имущество. Тя посочи, че ЕК ще изготви различни предложения как да се осигури заем. При всяко положение ще спазваме европейското и международното право, уточни тя. Фон дер Лайен приветства едновременното обявяване в последните часове на санкциите срещу Русия от страна на ЕС и на САЩ.

Финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити в следващите две години, отбеляза Коща. Той изрази надежда скоро да има преговори с руския президент Владимир Путин. Европа няма да изостави Украйна, посочи Коща.

