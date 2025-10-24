Подробно търсене

Белгийският премиер поиска конкретни и солидни гаранции, преди да подкрепи плана за използване на замразени руски активи за финансиране на заем за Украйна

Габриела Големанска
Барт де Вевер. Снимка: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Брюксел,  
24.10.2025 02:59
 (БТА)
Белгийският министър-председател Барт Де Вевер заяви, страната му се нуждае от конкретни и солидни гаранции, преди да подкрепи плана за използване на замразени руски активи за финансиране на гигантски заем за Киев. След срещата на върха на лидерите на страните членки от ЕС, Де Вевер нарече този план „неизследвана територия“, предаде Ройтерс.

Позицията на Белгия е критична, тъй като въпросните активи се държат от белгийската финансова институция „Юроклиър“. Правителството на Белигя предупреди, че евентуална конфискация на активите може да изложи „Юроклиър“ на съдебни спорове и в крайна сметка да доведе до голяма финансова криза.

„Може ли този (план) да бъде законен? Това е много добър въпрос... Няма ясни отговори“, заяви Де Вевер пред репортери след участието си в срещата на върха на ЕС в Брюксел, където това беше една от темите, обсъждани от лидерите на ЕС.

„Във всеки случай ще бъдем заринати от съдебни спорове. Това изглежда сигурно“, добави той.

Лидерите на ЕС не постигнаха споразумение по време на срещата на върха относно това как да се постъпи със замразените активи. Въпросът ще бъде обсъден по-подробно на следващата среща на върха на ЕС през декември, отбелязва Ройтерс.

Според ДПА и Франс прес по темата е била направена крачка напред вчера.

/ГГ/

Свързани новини

24.10.2025 01:44

Зеленски приветства добрите резултати относно замразените руски активи, постигнати на срещата на върха в Брюксел

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства добрите резултати относно замразените руски активи, постигнати на срещата на върха в Брюксел, предаде Франс прес. "Постигнахме политическа подкрепа относно замразените руски активи“, заяви
24.10.2025 00:58

Председателят на Европейския съвет очаква през декември да бъде взето решение за използването на руско имущество за заем към Украйна

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази днес очакване през декември ЕС да приеме решение за използване на запорираното руско имущество за репарационен заем за Украйна. Дотогава трябва да се доработят техническите и правните аспекти,
23.10.2025 23:12

Франс прес и ДПА: Лидерите на страните от ЕС са направили първа крачка към използване на замразени руски активи в полза на Украйна

Лидерите на страните членки на ЕС са направили първа крачка към използването на замразени руски активи в полза на Украйна, предадоха Франс прес и ДПА, като се позоваха на няколко европейски дипломатически източника. Лидерите на страните от ЕС са

