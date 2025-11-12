Норвегия няма да предостави гаранция при евентуално използване на замразени руски активи в помощ на Украйна, заяви финансовият министър

Норвегия може да подкрепи план на Европейския съюз за използване на замразени руски активи за Украйна, но скандинавската страна няма да използва своя суверенен инвестиционен фонд като единствен финансов предпазен механизъм за схемата. Това заяви днес норвежкият министър на финансите Йенс Столтенберг, цитиран от Ройтерс.

Очаква се министрите на финансите на ЕС да се срещнат утре (13 ноември), за да обсъдят начини за предоставяне на 130-140 милиарда евро на Украйна - чрез заеми или по-вероятно, чрез използване на замразени руски активи, заяви високопоставен представител на ЕС.

Белгия, където се намира централата на "Юроклиър" (Euroclear) - един от двата най-големи депозитари в света, се противопоставя на идеята за използване на замразените средства, опасявайки се, че страната в крайна сметка може да бъде подведена под отговорност в съда.

За да се преодолее патовата ситуация, някои депутати от норвежкия парламент предложиха суверенният фонд на страната, най-големият в света с активи от над 2 трилиона долара, да предложи гаранция, която да покрие потенциална правна отговорност.

Столтенберг, бивш ръководител на НАТО, заяви, че Норвегия, която не е член на ЕС, вече прави значителни финансови вноски за Украйна и би могла потенциално да участва в плановете на ЕС, но няма да предоставя гаранции самостоятелно.

„Има някои идеи Норвегия да гарантира цялата сума, около 1,6 трилиона норвежки крони (159 милиарда долара), но това не е вариант“, каза Столтенберг пред Норвежката радиотелевизионна компания по време на посещение в Брюксел.

След като в течение на десетилетия Норвежкият суверенен фонд инвестира приходите от петрол и газ в чуждестранни акции, облигации и други активи, общите му активи възлизат на цялата икономическа продукция на Норвегия, генерирана в рамките на четири години.