Американските санкции срещу Москва за истински поврат, заяви Макрон

Американските санкции срещу Москва за истински поврат, заяви френският президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес-

Според него санкциите, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу две руски петролни компании, вървят в правилната посока и ще нанесат масивен удар на финансирането на войната на Русия в Украйна.

"Това е истински поврат, който, в съчетание със санкциите (европейски, бел. ред.), които току-що наложихме, и с натиска, който беше упражнен върху редица други участници, ще даде резултат", заяви Макрон на пресконференция след заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

„Това е масивен удар по финансирането на военните действия на Русия, като за първи път от началото на конфликта руската икономика започва да страда много повече“, добави той.

Същевременно германският канцлер Фридрих Мерц предположи, че германският бизнес на „Роснефт“ ще получи изключение от американските санкции, наложени на руската петролна компания, предаде Ройтерс.

Германският бизнес на „Роснефт“ се контролира от германските власти, но е руска собственост. Той е ключов доставчик, който пренася и рафинира петрол за бензиностанции и някои летища в най-голямата икономика в Европа.

„Ще обсъдим това с американците. Предполагам, че „Роснефт“ ще получи ... изключение“, заяви Мерц.