Нова среща между президентите на САЩ и на Русия не бива да се изключва напълно, заяви говорителката на Белия дом

Нова среща между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин не бива да се изключва напълно, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

"Мисля, че президентът и цялата администрация се надяват, че един ден подобна среща може да се повтори, но ние искаме да се уверим, че ще има осезаем позитивен резултат от такава среща“, каза говорителката.

Тръмп заяви в сряда, че е анулирал планираната негова нова среща с Путин поради липсата на напредък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна