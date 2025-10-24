Подробно търсене

Специалният пратеник на руския президент за икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев е в САЩ на фона на санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Галя Горнишка
Снимка: Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Москва/Вашингтон,  
24.10.2025 20:01
 (БТА)

Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество, потвърди днес, цитиран от Ройтерс, че е в САЩ за дълго планирана среща. Според него това е доказателство, че диалогът между САЩ и Русия продължава.

Това се случва на фона на обявените късно в сряда санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт"

"Тази моя среща бе планирана от доста време и американската страна не я отмени въпреки неотдавнашните неприятелски стъпки. Ще продължим диалога", каза Дмитриев пред Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании тази седмица, за да окаже натиск върху лидера на Кремъл да прекрати войната в Украйна.

Тръмп разговаря с Путин миналата седмица и каза, че планира да се срещне с руския президент в Будапеща, но по-късно отмени срещата на върха, заявявайки, че тя може да се проведе по друго време.

"Диалогът между Русия и САЩ ще продължи, но той със сигурност е възможен само ако интересите на Русия бъдат взети предвид и разглеждани с уважение", заяви Дмитриев.

Той отказа да каже с кого се среща и прогнозира, че американските петролни санкции ще имат обратен ефект.

"Те само ще доведат до по-скъп бензин на американските бензиностанции“, каза Дмитриев.

Позовавайки се на източници, запознати с посещението, Си Ен Ен съобщи по-рано днес, че се очаква Дмитриев да се срещне с представители на администрацията на Тръмп, за да продължи дискусиите относно отношенията между САЩ и Русия.

"Аксиос" информира, че Кирил Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Маями в събота. ТАСС цитира Дмитриев, който е казал, че ще се срещне и с други хора, чиито имена не е посочил.

Дмитриев, изградил добри работни отношения с Уиткоф, отказа да каже дали в дневния ред на разговорите е включено и обсъждане на  евентуална нова среща между Тръмп и Путин.

 

