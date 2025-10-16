Подробно търсене

Ушаков: Путин помоли Тръмп да предаде най-добри пожелания на съпругата си Мелания

Пламен Йотински
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Снимка: AP/Alex Brandon
Москва,  
16.10.2025 23:31
 (БТА)
Президентът на Русия Владимир Путин в разговора с Доналд Тръмп високо оцени усилията на съпругата му Мелания Тръмп за събирането на руски и украински деца с техните семейства, съобщи пред журналисти помощникът на руския президент Юрий Ушаков, предаде ТАСС.

"Нашият президент високо оцени личните усилия на съпругата на президента на САЩ Мелания Тръмп за събирането на руски и украински деца с техните семейства и помоли президента на САЩ да предаде на Мелания Тръмп най-добри пожелания", каза представителят на Кремъл.

Упълномощеният от президента на РФ по правата на детето Мария Лвова-Белова по-рано заяви, че Путин е подкрепил инициативата на Мелания Тръмп да се включи в намиране на решение за съдбата на децата, пострадали по време на военните действия в Украйна. В резултат на това първата дама на САЩ се включи в редовната работа по събирането на децата с близките им, припомня ТАСС. Самата Мелания Тръмп съобщи, че е обсъдила с Путин темата за украинските деца, които се намират в Русия. По нейните думи, Путин е отговорил на писмото, изразявайки готовност да сътрудничи директно и предоставяйки подробности.

/ПЙ/

