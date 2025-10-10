Подробно търсене

Валерия Динкова
Мелания Тръмп каза, че няколко деца, изведени от Украйна по време на войната, вече са при семействата си след разговори с президента Путин
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Вашингтон,  
10.10.2025 20:26
 (БТА)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е осигурила отворена линия за комуникация с руския президент Владимир Путин за връщането на деца, отведени по време на войната в Украйна, и добави, че някои от тях вече са върнати на семействата им, а други ще се съберат с близките си скоро, предаде Ройтерс.

"Тези усилия продължават", каза Мелания Тръмп днес пред журналисти в Белия дом. Тя добави, че Путин е отговорил на писмото ѝ по-рано тази година и че контактите между тях продължават.

"Президентът Путин и аз имаме отворен канал за комуникация за благополучието на тези деца", каза американската първа дама. "През изминалите няколко месеца двете страни участваха в няколко неформални срещи и разговори", добави тя.

Мелания Тръмп каза, че неин представител работи директно с екипа на руския президент, за да гарантира безопасното връщане на децата при техните семейства.

Осем деца са върнати при близките си през последните 24 часа, уточни първата дама.  

През август Мелания Тръмп написа писмо до руския президент, което му бе предадено от съпруга й срещата в Аляска.

След инвазията в Украйна украински деца бяха отведени в Русия, за да бъдат възпитавани с руско самосъзнание, отбеляза Асошиейтед прес.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин за военни престъпления, обвинявайки го, че носи лична отговорност за отвличането на деца от Украйна.

/ДИ/

