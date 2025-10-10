Подробно търсене

Украйна върна 23 деца от контролираните от руснаците територии
Украински деца очакват да получат подаръци от НПО "Украински граници" в Изюм. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
10.10.2025 02:46
В рамките на инициативата на президента Володимир Зеленски "Да върнем обратно децата на Украйна" група от 23 украински деца и тийнейджъри беше спасена от териториите, окупирани от руските сили, информира Укринформ.

Това съобщение беше направено в Телеграм от шефа на президентската канцелария Андрий Ермак .

Той каза, че две сестри, на 11 и 14 години, са били принудени да посещават руско училище. Майка им била заплашена, че ако тя откаже, ще й отнемат децата.

Един от тийнейджърите останал без настойници след окупацията и бил принуден да получи руски паспорт. Той обаче категорично отказал да посещава руско училище.

На едно малко момиче и майка му преди време било отказано разрешение да напуснат окупираната територия, защото техен роднина служил във въоръжените сили на Украйна. Оттогава семейството живеело под постоянен натиск и без никакви официални документи.

"Днес всички спасени деца са в безопасност. Те получават медицинска, психологическа и хуманитарна помощ, възстановяват документите си и постепенно се връщат към мирния живот. Благодарен съм на "Спасете Украйна", на Съвместния център на Службата за сигурност на Украйна за координирането на издирването и освобождаването на военнопленници и незаконно задържани лица, както и на всички партньори за помощта при спасяването на тези деца", подчерта Ермак.

09.10.2025 16:23

Украйна нареди евакуация на семейства с деца, които живеят в някои квартали на Краматорск

Украинските власти наредиха днес евакуация на семейства с деца, които живеят в някои квартали на Краматорск - последния голям град в Донбас, който е под контрола на Украйна и който е разположен на около 20 км от фронтовата линия, предаде Франс прес.Краматорск редовно става обект на руски удари.
18.09.2025 22:27

Зеленски благодари на емира на Катар за връщането на десетки украински деца от Русия

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани за помощта, оказана от Катар, за връщането на украински деца, отвлечени от Русия, съобщи Укринформ.

