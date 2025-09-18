Зеленски благодари на емира на Катар за връщането на десетки украински деца от Русия

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани за помощта, оказана от Катар, за връщането на украински деца, отвлечени от Русия, съобщи Укринформ.

"Ние ценим тази солидарност и истинска загриженост за нашите деца", подчерта Зеленски в публикация в "Телеграм" след телефонен разговор с Ал Тани днес.

Украинският президент покани Катар да участва в среща на високо равнище, която Украйна и Канада организират в Ню Йорк в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН този месец.

Срещата "ще бъде фокусирана върху тази важна тема - нашите деца и усилията ни да ги върнем обратно. За нас е важно Катар да бъде представен", каза още Зеленски.

Той благодари също на Катар за подкрепата му за суверенитета на Украйна и териториалната ѝ цялостност, като увери емира в реципрочната подкрепа на Киев за Доха.

Президентът на Украйна и емирът на Катар обсъдиха още програмата на годишната сесия на Общото събрание на ООН и се разбраха да поддържат връзка.

По данни от 23 август общо 83 украински деца са били върнати на Украйна със съдействието на Катар, отбелязва Укринформ.