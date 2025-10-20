МТИ: Успехът на срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е от екзистенциален интерес за Унгария, заяви Орбан

Успехът на предстоящата среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща е от „фундаментален екзистенциален интерес“ за Унгария, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ.

Орбан разкритикува опонентите си от левицата, които твърдят, че срещата е добра за международния имидж на страната, но няма пряко отражение върху живота на унгарците. По думите му успехът на преговорите би имал „директно влияние“ върху цените в страната.

„Първите три години от войната между Русия и Украйна са стрували на Унгария 23,3 милиарда евро. Енергията поскъпна, инфлацията скочи“, написа Орбан в социалните мрежи.

Той подчерта, че наложените санкции също са оказали сериозно въздействие върху икономиката - търговският оборот е намалял, доходността на държавните облигации се е повишила, а финансирането на страната е станало по-скъпо.

„Приключването на войната ще сложи край на всичко това. Унгарската икономика най-накрая ще си поеме дъх и ще можем да се върнем към растежа, който имахме преди войната“, заяви премиерът.

„Всички ще печелят повече пари и дори хлябът ще поевтинее. Ето защо е в основния екзистенциален интерес на Унгария срещата на върха в Будапеща да бъде успешна. Нека направим всичко възможно, за да се случи това“, добави той.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)