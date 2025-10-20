Подробно търсене

МТИ: Успехът на срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е от екзистенциален интерес за Унгария, заяви Орбан

Атанаси Петров
МТИ: Успехът на срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е от екзистенциален интерес за Унгария, заяви Орбан
МТИ: Успехът на срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е от екзистенциален интерес за Унгария, заяви Орбан
Премиерът на Унгария Виктор Орбан. Снимка: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP
Будапеща,  
20.10.2025 15:20
 (БТА)

Успехът на предстоящата среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща е от „фундаментален екзистенциален интерес“ за Унгария, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ.

Орбан разкритикува опонентите си от левицата, които твърдят, че срещата е добра за международния имидж на страната, но няма пряко отражение върху живота на унгарците. По думите му успехът на преговорите би имал „директно влияние“ върху цените в страната.

„Първите три години от войната между Русия и Украйна са стрували на Унгария 23,3 милиарда евро. Енергията поскъпна, инфлацията скочи“, написа Орбан в социалните мрежи.

Той подчерта, че наложените санкции също са оказали сериозно въздействие върху икономиката - търговският оборот е намалял, доходността на държавните облигации се е повишила, а финансирането на страната е станало по-скъпо.

„Приключването на войната ще сложи край на всичко това. Унгарската икономика най-накрая ще си поеме дъх и ще можем да се върнем към растежа, който имахме преди войната“, заяви премиерът.

„Всички ще печелят повече пари и дори хлябът ще поевтинее. Ето защо е в основния екзистенциален интерес на Унгария срещата на върха в Будапеща да бъде успешна. Нека направим всичко възможно, за да се случи това“, добави той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ГГ/

Свързани новини

20.10.2025 13:57

Кремъл обясни избора на Будапеща за място на срещата между Путин и Тръмп с добрите им връзки на Орбан

Кремъл заяви, че Будапеща е била избрана за място за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, защото унгарският премиер Виктор Орбан има топли взаимоотношения с американския президент и конструктивни връзки с руския му колега, предаде Ройтерс.
19.10.2025 19:39

Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Путин в Будапеща

Украинският президент Володимир Зеленски е заявил по време на срещата във Вашингтон на 17 октомври, че е готов да се присъедини към американския си колега Доналд Тръмп по време на предстоящата му среща с руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на Зеленски за американската телевизия Ен Би Си Нюз.
19.10.2025 17:18

Ройтерс: Как би могло да изглежда мирно споразумение за Украйна?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят начин за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс. Как би могло да изглежда едно мирно споразумение: Кой какво би

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:49 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация