Украйна съобщи за един загинал, както и за ранени и за щети от руски атаки

Пламен Йотински
Украински пожарникари овладяват огнената стихия, обхванала болница в Харков след руски обстрел. Снимка: Ukrainian Emergency Service via AP
Киев,  
20.10.2025 16:50
Един човек е загинал, а няколко са били ранени от руски дронове и планиращи бомби през нощта, съобщиха украинските власти, предаде ДПА.

Губернаторът на Харков Олег Синегубов съобщи в Teлеграм, че 71-годишен мъж е загинал. Пет души са ранени, сред които и 11-годишно момиче, каза той. Нанесени са и значителни щети на инфраструктурата.

Руски дронове атакуваха и региона на Днепропетровск, където предизвикаха пожар в пететажна жилищна сграда и нанесоха щети на бизнес и културен център, съобщи губернаторът Владислав Хайваненко в Teлеграм. Няма ранени, добави той.

Железопътна и пристанищна инфраструктура също са били засегнати, посочва ДПА. Железопътен трансформатор е бил поразен в Чернигов, северно от Киев, а релси са били повредени в Суми, гласят официални съобщения. Много влакове закъсняват или са били отменени. Имало е и многобройни прекъсвания на електрозахранването.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 60 дрона и една балистична ракета. Украинският президент Володимир Зеленски често се оплаква, че Русия атакува ключовата инфраструктура на Украйна преди зимата, която в Украйна може да бъде доста студена.

