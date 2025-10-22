Руска въздушна атака нанесе щети в Киев; летището на руския град Калуга бе затворено

site.btaРуска въздушна атака нанесе щети в Киев; летището на руския град Калуга бе затворено
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска въздушна атака в украинската столица тази нощ, предаде Укринформ.
Нанесени са щети на жилищни сгради. Засега няма данни за жертви.
Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, както и Република Мордовия и Ставрополският край - бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС.
Летището на град Калуга временно е затворено.
Русия и Украйна се нападат с дронове на практика всяка нощ.
По-рано украинската армия обяви, че е поразила вчера химически завод в пограничната руска Брянска област.
/СТ/
