Агресията на Русия не заплашва само Украйна, тя заплашва всяка нация в ООН, каза Коща в речта си пред Общото събрание в Ню Йорк

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес в речта си пред Общото събрание на ООН, че агресията на Русия заплашва не само Украйна, а и всяка нация в ООН.

"Ако приемем руската инвазия в Украйна, никоя страна вече няма да бъде в безопасност“, каза той.

По думите му има само една основна причина за тази война – "отказът на Русия да приеме правото на Украйна да избира своето бъдеще.“

"В продължение на повече от три години тази война отне невинни човешки животи, разруши градове и подхрани глобалната несигурност“, изтъкна той в словото си.

"Нашата колективна безопасност е свързана с устойчивостта на Украйна. Европейският съюз твърдо подкрепя Украйна в нейната борба за справедлив и траен мир, в усилията ѝ да сложи край на убийствата и да доведе Русия до масата за преговори“, обяви Коща.

Европейският съюз подкрепя Украйна и по пътя ѝ към пълноправно членство в ЕС, добави председателят на Съвета.

Той подчерта, че ЕС ще продължи да оказва натиск върху Русия.

"Призоваваме за съществени преговори, за незабавно прекратяване на огъня и за справедлив и траен мир. Това не е само борба на Украйна. Това е борба за принципите, които всички ние ценим“, обобщи той.

Войната в Украйна бе започната от Москва на 24 февруари 2022 г., като Русия продължава да извършва ракетни нападения и да атакува с дронове Украйна, включително райони с мирно население.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многопластова европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той настоя и за нови санкции срещу Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен представи наскоро скоро 19-и пакет със санкции. Той е насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор.