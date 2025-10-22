Подробно търсене

Всички държави от ЕС са одобрили 19-ия пакет от санкции за Русия, обяви датското председателство

Иво Тасев
Европейският съвет. Снимка: ЕС
Брюксел/Копенхаген,  
22.10.2025 22:13
Всички държави от ЕС са одобрили 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната, която Москва води срещу Украйна, обяви днес датското ротационно председателство на Европейския съюз, цитирано от Ройтерс.

"Изключително сме удовлетворени да обявим, че току-що бяхме известени от последната страна член, че сега тя вече може да вдигне ветото си върху 19-ия санкционен пакет. Следва писмена процедура за одобрението от страна на Европейския съвет. Ако няма възражения, пакетът ще бъде приет утре до 8:00 ч. сутринта", се казва в изявлението на датското председателство.

26.09.2025 01:31

Агресията на Русия не заплашва само Украйна, тя заплашва всяка нация в ООН, каза Коща в речта си пред Общото събрание в Ню Йорк

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес в речта си пред Общото събрание на ООН, че агресията на Русия заплашва не само Украйна, а и всяка нация в ООН.
24.09.2025 16:48

Зеленски пред ООН: Международното право за съжаление не работи без оръжия

Mеждународното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят. И дори тогава то не работи без оръжия. Това е ужасно, но без тях нещата биха били още по-лоши, заяви днес украинският президент Володимир
21.09.2025 00:10

Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги санкции на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги ограничителни мерки срещу Русия, след като в петък ЕС представи предложенията си за своя 19-и пакет от санкции срещу Москва, предаде Ройтерс.

