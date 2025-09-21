Подробно търсене

Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги санкции на Русия

Николай Велев
Снимка: АП/Gregorio Borgia
Киев ,  
21.09.2025 00:10
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги ограничителни мерки срещу Русия, след като в петък ЕС представи предложенията си за 19-ия си пакет от санкции срещу Москва, предаде Ройтерс.

"Благодарен съм, че много от украинските предложения бяха взети предвид в пакета от санкции на ЕС. Сега очакваме сурови санкционни стъпки и от страна на САЩ", каза украинският лидер във вечерното си видеообръщение.

Освен това Зеленски съобщи, че е подписал три указа за налагане на санкции срещу пропагандисти, помагащи на Русия, срещу лица, които имат бизнес в окупираните територии, и др., допълва Укринформ.

"Днес подписах и укази за налагане на нови санкции срещу Украйна. Бяха подписани три пакета", заяви Зеленски. "По-конкретно –  срещу пропагандисти, подпомагащи Русия; срещу лица, извършващи бизнес в окупираните територии и подхранващи бюджета на Русия, поддържайки тази система на злото; и срещу онези, които дестабилизират Молдова в интерес на Москва. Украйна помага на Молдова и ние инвестираме в стабилността на нашия съсед, в успеха на Молдова", подчерта Зеленски.

