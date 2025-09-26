Договореното решение за две държави е единственият път към мира в Близкия изток, каза в Ню Йорк председателят на Европейския съвет

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес в речта си пред Общото събрание на ООН, че договореното решение за две държави - Израел и Палестина, е единственият път към мира в Близкия изток.

"Сигурност за двата народа. Достойнство за двата народа. Това е решението, което търсим“, заяви той и добави, че Европейският съюз е "незаменим партньор в региона.“

Коща обяви, че ЕС е "най-големият доставчик на хуманитарна помощ за палестинците“. "Европейското финансиране поддържа болниците, училищата и институциите“, каза той.

По думите му "през годините ЕС е бил най-големият поддръжник на Палестинската автономия. "Подкрепяхме я в нейната програма за реформи и в усилията ѝ да осигури ефективен контрол над Палестина“, изтъкна Коща.

"Европейският съюз поема изцяло своите отговорности. Но ние сами не можем да спрем тази хуманитарна катастрофа. Мирът в Близкия изток изисква колективна реакция“, посочи председателят на Европейския съвет.

"Трябва да действаме заедно и да изискваме безусловното освобождаване на всички заложници, незабавно прекратяване на огъня, пълен и безпрепятствен достъп на хуманитарни организации, прекратяване на незаконното заселване и ангажимент за решение за съществуването на две държави", заяви Коща.

Той направи изказването си на фона на насилието в Газа и увеличаващия се брой жертви сред мирното население. Миналата седмица комисия на ООН окачестви военната офанзива на Израел в Газа като геноцид, а правозащитни организации призоваха за намеса в анклава, за да се предотврати задълбочаването на хуманитарната криза там. Израел отхвърля доклада на ООН, като казва, че твърденията в него са лъжливи и офанзивата е насочена срещу “Хамас”, а не срещу цивилни.

Войната в Газа започна, след като на 7 октомври 2023 г. групировки, водени от движението “Хамас”, нападнаха Израел и убиха около 1200 души, а около 251 бяха взети за заложници в Газа, сочат израелски данни. До момента според данни на министерството на здравеопазването в Газа в анклава са убити над 64 000 души.

На фона на войната в Газа Израел извърши по-рано този месец въздушен удар в катарската столица Доха, насочен срещу ръководители на “Хамас”, които участваха в преговори за примирие. Ударът предизвика осъждане от страна на ООН и редица арабски държави, включително Катар. Европейският съюз изрази солидарност с Катар, а Израел защити действията си като легитимна самоотбрана.

Коща заяви по-рано тази седмица, че мнозинството от държавите членки на ЕС вече признават палестинската държава. "Има само един път напред – решението с две държави. Сигурна и призната държава Израел. Независима, демократична, жизнеспособна държава Палестина. Живеещи заедно“, коментира той в платформата „Екс“.

По-рано на Общото събрание на ООН няколко държави членки на ЕС, сред които Франция и Белгия, обявиха, че признават съществуването на палестинска държава.