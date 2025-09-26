Страните дарители ще предоставят спешна финансова помощ на Палестинската автономна власт, заяви Норвегия

Групата страни, които предоставят финансова помощ на Палестинската автономна власт, са постигнали споразумение за спешен пакет финансова подкрепа, заяви днес норвежкото Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Саудитска Арабия, Испания, Великобритания, Япония и Франция са сред страните, които подкрепят инициативата, наречена Спешна коалиция за финансовата устойчивост на Палестинската автономна власт.

Към момента не е ясно какъв е размерът на финансирането, което инициативата ще събере.

Норвежкото правителство каза, че неговият принос ще бъде 40 милиона норвежки крони (4 милиона щатски долара).

„Тази коалиция беше създадена в отговор на спешната и безпрецедентна финансова криза, пред която е изправена Палестинската автономна власт“, се казва в изявление на външното министерство.

Непосредствената цел е да бъдат стабилизирани финансите на Палестинската автономна власт и да бъде запазена способността ѝ да управлява, да предоставя жизненоважни услуги и да поддържа сигурността, се добавя в изявлението.

Страните, които участват в коалицията, също така призоваха Израел да освободи средствата, които по думите им принадлежат на Палестинската автономна власт.

Норвегия от десетилетия председателства международната донорска група за палестинците, наречена ад хок комисия за връзка.