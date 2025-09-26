Подробно търсене

Страните дарители ще предоставят спешна финансова помощ на Палестинската автономна власт, заяви Норвегия

Владимир Арангелов
Страните дарители ще предоставят спешна финансова помощ на Палестинската автономна власт, заяви Норвегия
Страните дарители ще предоставят спешна финансова помощ на Палестинската автономна власт, заяви Норвегия
Протест в подкрепа на палестинския народ пред сградата на норвежкия парламент в Осло, 19 май 2021 година. Снимка: Berit Roald/NTB чрез AP
Осло,  
26.09.2025 13:40
 (БТА)
Етикети

Групата страни, които предоставят финансова помощ на Палестинската автономна власт, са постигнали споразумение за спешен пакет финансова подкрепа, заяви днес норвежкото Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Саудитска Арабия, Испания, Великобритания, Япония и Франция са сред страните, които подкрепят инициативата, наречена Спешна коалиция за финансовата устойчивост на Палестинската автономна власт.

Към момента не е ясно какъв е размерът на финансирането, което инициативата ще събере.

Норвежкото правителство каза, че неговият принос ще бъде 40 милиона норвежки крони (4 милиона щатски долара).

„Тази коалиция беше създадена в отговор на спешната и безпрецедентна финансова криза, пред която е изправена Палестинската автономна власт“, се казва в изявление на външното министерство.

Непосредствената цел е да бъдат стабилизирани финансите на Палестинската автономна власт и да бъде запазена способността ѝ да управлява, да предоставя жизненоважни услуги и да поддържа сигурността, се добавя в изявлението.

Страните, които участват в коалицията, също така призоваха Израел да освободи средствата, които по думите им принадлежат на Палестинската автономна власт.

Норвегия от десетилетия председателства международната донорска група за палестинците, наречена ад хок комисия за връзка.

/ЛМ/

Свързани новини

26.09.2025 01:00

Договореното решение за две държави е единственият път към мира в Близкия изток, каза в Ню Йорк председателят на Европейския съвет

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес в речта си пред Общото събрание на ООН, че договореното решение за две държави - Израел и Палестина, е единственият път към мира в Близкия изток.
25.09.2025 17:57

Палестинският президент Махмуд Абас: "Хамас" няма да има роля в управлението на Газа след войната

Палестинският президент, говорейки по видео връзка, след като САЩ му отказаха виза, заяви пред световните лидери, че неговият народ "отхвърля" атаката на "Хамас" срещу Израел през 2023 г. и обеща, че групировката няма да има роля в управлението на
23.09.2025 16:06

Израел ще затвори за неопределено време основния граничен пункт между Йордания и Западния бряг, каза Палестинската автономия

От утре Израел ще затвори до ново нареждане основния граничен пункт между окупирания Западен бряг и Йордания, през който се пренасяше помощ за Газа, предаде Франс прес, като цитира палестинските гранични власти.
23.09.2025 10:29

Призната или не, палестинската държава изглежда по-далечна от всякога, пише в. "Ню Йорк таймс"

През последните дни редица държави, сред които и големи западни икономики като Великобритания и Канада, признаха Държавата Палестина. Лондон и Отава обявиха това свое решение в неделя, малко преди конференцията по палестинския въпрос в рамките на Общото събрание на ООН. Съвместно с тях това направи и Австралия. Вчера примерът им бе последван от Франция и други страни, сред които Белгия, Малта, Монако, Люксембург, Андора и Сан Марино. Признаването на палестинската държава днес е водеща тема в западния печат.
23.09.2025 05:11

Кой признава и кой не признава Държавата Палестина

Палестинското ръководство в изгнание обяви съществуването на Държавата Палестина през 1988 г. Според преброяване на Франс прес най-малко 151 държави от 193 страни членки на ООН признават вече Палестинската държава. В неделя признаването дойде от
05.09.2025 11:32

Финландия се присъедини към декларация за решение на израелско-палестинския конфликт с две държави

Финландия се присъедини към декларация за мирното решение на палестинския въпрос и прилагането на решение с две държави, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на северната страна.
04.09.2025 13:37

САЩ изразяват загриженост заради оттеглянето на Норвежкия суверенен фонд от американската компания "Катерпилар"

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е "много разтревожена" от оттеглянето на Норвежкия суверенен инвестиционен фонд от американската компания за строителна техника "Катерпилар" (Caterpillar) и обсъжда въпроса с
03.09.2025 15:37

ОАЕ предупредиха, че планове за изграждане на ново еврейско селище на Западния бряг са "червена линия" за Абу Даби

Обединените арабски емирства (ОАЕ) предупредиха днес Израел, че всяко анексиране на територии на Западния бряг е "червена линия" за Абу Даби и ще подкопае сериозно духа на така наречените Авраамови споразумения за нормализация на отношенията между
02.09.2025 14:38

Израелската армия арестува кмета на град Хеброн по обвинения в подкрепа на "Хамас" и "Ислямски джихад"

Израелски войници арестуваха кмета на град Хеброн Тайсир Абу Снейне, което предизвика гневна реакция на Западния бряг, където властите се опасяват за своята автономия, предаде ДПА.  Общинският съвет на Хеброн осъди ареста и съобщи, че голям
30.08.2025 18:41

ЕС призовава Вашингтон да преразгледа решението си да не издава визи на палестински лидери за заседание на Общото събрание на ООН

Европейският съюз призова САЩ да "преразгледат" отказа си да издаде визи на палестински лидери, които планират да присъстват на септемврийската сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предадоха Франс прес и Ройтерс.
29.08.2025 22:14

Палестинската власт призова Вашингтон да преразгледа отказа си да предостави визи на палестинската делегация за участие в сесията на ООН

Палестинската автонмна власт (ПАВ) призова Вашингтон да "преразгледа решението си" да не предостави визи на палестинската делегация за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН. Очаква се в рамките на форума Франция да призове за
31.07.2025 15:38

Европейски нюзрум: ЕС предлага санкции срещу Израел, тъй като хуманитарната криза в Газа се задълбочава, но държавите членки все още са разделени

ЕС обмисля да спре достъпа на Израел до финансиране на научни изследвания заради хуманитарната криза в Газа. За някои от държавите членки на блока тези стъпки не стигат достатъчно далеч. За други дори това е твърде много, съобщи Европейският нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.
30.07.2025 11:36

Петнадесет държави призоваха останалите страни по света да признаят Държавата Палестина

Петнадесет западни държави призовават останалите страни по света да изразят желание за признаване на палестинската държава, предаде Франс прес, като се позова на френския министър на външните работи Жан-Ноел Баро. Франция и още 14 западни страни  -

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:13 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация