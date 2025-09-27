Подробно търсене

Илиян Цвейн
Финансова подкрепа за Палестинската автономна власт на стойност поне 170 млн. долара са обещали 12 страни, съобщи палестинският премиер
Палестинският премиер Мохамед Мустафа, Снимка: AP/Nasser Nasser, архив
Мадрид,  
27.09.2025 03:20
 (БТА)
Дванадесет държави са се ангажирали да предоставят най-малко 170 милиона долара финансова подкрепа на Палестинската автономна власт, съобщи кабинетът на палестинския премиер Мохамед Мустафа, предаде Франс прес.

Палестинските власти страдат от липса на средства, тъй като данъчните им приходи биват задържани от Израел, допълва агенцията.

Коалицията за спешна финансова стабилност на Палестинската автономна власт, която включва държави като Франция, Обединеното кралство, Япония, Саудитска Арабия и Испания, е "създадена в отговор на спешната и безпрецедентна финансова криза", с която се сблъсква Палестинската автономна власт, заяви испанското министерство на външните работи в изявление.

По-рано и норвежкото външно министерство съобщи, че ще допринесе към инициативата с 40 милиона норвежки крони (4 милиона щатски долара).

Тя цели да стабилизира финансите на Рамала, да запази способността на Палестинската автономна власт да предоставя основни услуги и да поддържа сигурността, "всички елементи, които са незаменими за регионалната стабилност и запазването на решението за две държави".

Саудитска Арабия ще предостави 90 милиона долара, обяви в четвъртък вечерта министърът на външните работи на кралството Фейсал бин Фархан Ал Сауд.

Израел събира данъчните постъпления от името на Палестинската автономна власт съгласно Парижкия протокол от 1994 година.

След избухването на войната Газа, след като на 7 октомври 2023 г. "Хамас" проведе безпрецедентна атака срещу Израел, при която ислямистки бойци убиха около 1200 души и взеха близо 250 заложници, Израел започна да задържа данъчните постъпления, предназначени за Палестинската автономна власт.

Израелските власти твърдят, че част от задържаните средства са предназначени за покриване на разходи като електроенергията, която продават на палестинците.

Междувременно Службата за гражданска отбрана на ивицата Газа съобщи за най-малко петдесет загинали при израелски удари в петък.

Организацията за оказване на първа помощ, която действа под ръководството на движението "Хамас", уточни, че 30 души са били убити в град Газа.  

По-рано израелската армия обяви, че за 24 часа е нанесла удари по "повече от 140 цели в цялата ивица Газа, включително по терористи, входове на тунели и военна инфраструктура".

На 16 септември израелските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива срещу град Газа, като, по думите им, целят да унищожат последния голям бастион на "Хамас".

/ИЦ/

