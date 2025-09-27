Подробно търсене

Хуманитарната организация "Лекари без граници" спира основни медицински дейности в град Газа заради "ескалиращите атаки" на Израел

Илиян Цвейн
Хуманитарната организация "Лекари без граници" спира основни медицински дейности в град Газа заради "ескалиращите атаки" на Израел
Хуманитарната организация "Лекари без граници" спира основни медицински дейности в град Газа заради "ескалиращите атаки" на Израел
Снимка: AP/Jehad Alshrafi, архив
Женева,  
27.09.2025 04:36
 (БТА)
Етикети

Израелска офанзива в град Газа принуди "Лекари без граници" да преустанови основните си медицински дейности в района поради бързо влошаващата се ситуация със сигурността, съобщи снощи на официалната си страница международната хуманитарна организация.

"Ескалиращите атаки на израелските сили създадоха неприемливо ниво на риск за нашия персонал, принуждавайки ни да преустановим животоспасяващите медицински дейности", посочиха от неправителствената организация, допълвайки че Ударите на израелките военновъздушни сили и настъпващите танкове са на по-малко от километър от нейните здравни заведения.

"Нямаме друг избор, освен да прекратим дейността си, тъй като нашите клиники са обградени от израелските сили", казва Джейкъб Грейнджър, координатор по спешни случаи на "Лекари без граници" в Газа.

"Това е последното, което искахме, тъй като нуждите в град Газа са огромни, а най-уязвимите хора – новородени в неонатални отделения, хора с тежки наранявания и животозастрашаващи заболявания – не могат да се придвижват и са в голяма опасност", добавя Грейнджър.

На 16 септември израелските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива срещу град Газа, като, по думите им, целят да унищожат последния голям бастион на "Хамас".

/ИЦ/

Свързани новини

27.09.2025 03:20

Финансова подкрепа за Палестинската автономна власт на стойност поне 170 млн. долара са обещали 12 страни, съобщи палестинският премиер

Дванадесет държави са се ангажирали да предоставят най-малко 170 милиона долара финансова подкрепа на Палестинската автономна власт, съобщи кабинетът на палестинския премиер Мохамед Мустафа, предаде Франс прес. Палестинските власти страдат от липса
25.09.2025 17:21

Според израелски източници 700 000 палестинци вече са напуснали град Газа

Израелската сухопътна офанзива в град Газа е принудила стотици хиляди палестинци да напуснат домовете си, като десетки хиляди са напуснали града само за един ден, съобщиха израелски източници от службите за сигурност, предаде ДПА. Според източниците
22.09.2025 22:07

Контролираните от "Хамас" власти в Газа екзекутираха трима мъже, обвинени в сътрудничество с Израел, каза официален палестински представител

Контролираните от палестинското ислямистко движение "Хамас" власти в ивицата Газа екзекутираха вчера трима мъже, обвинени в сътрудничество с Израел, съобщи днес официален палестински представител, предаде Ройтерс.
22.09.2025 19:05

Израел ще разруши домовете на палестинците, убили шестима души при нападение на автобусна спирка в Йерусалим

Израелската армия съобщи днес, че ще разруши домовете на двама палестински бойци, които преди няколко дни застреляха шестима души на автобусна спирка в Йерусалим при едно от най-смъртоносните нападения в града през последните години, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:33 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация