Израелската армия блокира основния път към град Газа, министърът на отбраната Кац заяви, че това е последна възможност за цивилните да го напуснат

Израелски танкове блокираха основния път към град Газа, възпрепятствайки хората, напуснали обсадения град, да се върнат. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че това е последният шанс за стотиците хиляди цивилни, които все още са в града, да избягат, предаде Ройтерс.

По-рано Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) призоваха цялото население на град Газа, което наброява около един милион души, да се отправи на юг. ЦАХАЛ засилиха офанзивата си в града, където според тях се намира последният бастион на "Хамас".

Местни жители казаха пред репортер на Ройтерс, че израелските сили са поставили заграждения по основния път в южната част на града. Хората могат да излизат, но тези, които са отишли да търсят храна или временен подслон, вече не могат да се върнат.

"Това е последната възможност за жителите на Газа, които искат да се придвижат на юг и да оставят бойците от "Хамас" в изолация в самия град Газа в хода на продължаващите пълномащабни операции на ЦАХАЛ", пише в изявление на израелския министър на отбраната. Той добави, че израелски военнослужещи правят проверки на лицата, които напускат.

ЦАХАЛ вчера заявиха, че са предприели операция за засилване и поддържане на "оперативния контрол върху коридора Нецарим", който разделя северната от южната част на Газа.

"НЯМА ДА НАПУСНЕМ"

Според изчисления на ООН в град Газа все още има между 600 000 и 700 000 души, след като през последните няколко седмици около 400 000 души избягаха заради настъплението на израелската армия.

Местни жители казаха пред репортер на Ройтерс, че решението на Израел да попречи на хората да се завръщат в град Газа ги е мотивирало още по-силно да останат.

“Няма да напуснем. Вчера дрон атакува с гранати покрива на нашата сграда, но ние няма да напуснем", каза 24-годишният жител на град Газа - Хани. "Страхуваме се, че ако напуснем, никога повече няма да видим нашия град", добави той.

Израелски самолети и танкове продължават да нанасят удари по града. Палестинското здравно министерство съобщи, че през последното денонощие ЦАХАЛ са убили най-малко 77 души. Медици разказаха, че при удар близо до обществена кухня в южния крайбрежен район Ал Мауаси са загинали девет души, петима от които са били членове на едно семейство. Израел обяви този район за "хуманитарна зона", в която са настанени стотици палестинци, принудени да избягат от други части на обсадената територия.

Гражданска защита в Газа съобщи, цитирана от Франс прес, за най-малко 52 убити при израелски удари в ивицата само днес. Сред жертвите е един местен служител на международната хуманитарна организация "Лекари без граници".

Същевременно здравното министерство в Газа заяви, цитирано от Ройтерс, че засилващата се сухопътна офанзива на ЦАХАЛ елиминира възможностите да се оказва медицинска помощ на болни и ранени хора, след като четири лечебни заведения са били принудени да спрат работа.

Лекари от "Аш Шифа" - основната болница в град Газа, казаха, че са принудени да ограничат работата си заради постоянните израелски удари около лечебното заведение.

Израелската офанзива в Газа започна, след като на 7 октомври 2023 г. ислямистки бойци, водени от "Хамас", атакуваха Израел. Тогава бяха убити над 1200 души, а 251 бяха взети за заложници, сочат официални израелски данни.

Според палестинските здравни власти от началото на израелската военна кампания в Газа са убити над 66 000 души.