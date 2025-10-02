Подробно търсене
Ройтерс: Какво се случва на активисти от флотилии за Газа, задържани от Израел

Ашлин Лейнг от Ройтерс
Колаж от снимки на задърани активисти от флотилията за помощи "Глоубъл Сумуд", включително Грета Тунберг (втората от дясно наляво), публикуван от израелското външно министерство, 1 октомври 2025 година. Снимка: Israeli Foreign Ministry чрез AP
02.10.2025 15:37
 (БТА)
Израелски сили прехванаха плавателни съдове с помощи за Газа при поредния опит от страна на чуждестранни активисти да пробият израелската блокада и да доставят продукти в палестинската територия.

Какви са някои от правните последствия за петстотинте парламентаристи, адвокати и активисти на борда на повечето от 40 цивилни плавателни съда от флотилията.

КАКВО СЕ СЛУЧИ ПРИ ПРЕДИШНИТЕ ОПИТИ?

Както при предишните опити за пробиване на блокадата, задържаните активисти ще бъдат отведени в Израел, откъдето според израелското външно министерство ще бъдат депортирани.

Някои от активистите от най-новата флотилия, включително шведската климатична активистка Грета Тунберг, вече бяха задържани от израелските власти при предишни опити да пробият блокадата.

В предишните случаи срещу задържаните от Израел активисти не бяха повдигани обвинения и присъствието им бе третирано като имиграционен въпрос.

Когато предишната флотилия на Тунберг бе прехваната през юни, тя и трима други активисти подписаха заповеди за депортация, в които се отказват от правото си извеждането им от страната да бъде забавено за период от 72 часа, за да могат да го обжалват и незабавно бяха изгонени.

Осем други активисти, сред които френски граждани, една от които е Рима Хасан – френска евродепутатка, която е част и от най-новата флотилия, отказаха да подпишат заповедите с мотива, че изобщо не са имали намерение да влизат на израелска територия, но насила са били отведени в Израел от властите.

Те бяха задържани близо до летището в Тел Авив – според неин представител от неправителствена организация Хасан за кратко е била задържана в изолатор – и бяха изправени пред съд, който потвърди заповедите за депортирането им и нареди да бъдат изгонени. Адвокати на депортираните казаха, че на всички им е било забранено да се връщат в Израел за срок от 100 години.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБРАБОТКА ПРЕДИ ДЕПОРТАЦИЯ

„Адала“, правозащитна организация и правен център в Израел, в миналото е представлявала участниците във флотилиите, доставящи помощ, които са били задържани от Израел.

Директорът на организацията по правните въпроси, Сухад Бишара, днес заяви пред Ройтерс, че екипът ѝ очаква пристигането на задържаните снощи в пристанището на град Ашдод на около 40 километра северно от ивицата Газа.

Тя каза, че след като екипажите от флотилията пристигнат, те ще бъдат идентифицирани и прехвърлени под опеката на имиграционната служба, която ще провери самоличността им преди очакваната депортация, след което те ще бъдат задържани, най-вероятно в затвора „Кециот“ в Южен Израел.

„Основната ни грижа на този етап, разбира се, е тяхното благополучие, също и тяхното здравословно състояние, да гарантираме, че всички те ще получат правна помощ преди изслушванията пред имиграционния съд и докато са в израелски затвор“, добави Бишара.

ЗАДЪРЖАНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ ВЪВ ЗАТВОР СЪС СТРОГ РЕЖИМ

Омер Шац, израелски експерт по международно право в Института за политически науки в Париж, заяви, че, за разлика от мястото, където са били задържани активистите от предишните флотилии, „Кециот“ е затвор със строг режим, в който обикновено не се държат хора, задържани за нарушения на законите за имиграция.

По думите му е възможно активистите да бъдат държани там, защото разглеждането на случаите на около 500 души ще затрудни Израел. Шац обаче посочи, че затворът „Кециот“ е известен с тежките условия, в които са държани затворниците.

ВЪПРОСИ ОТНОСНО РЕЦИДИВИСТИТЕ

В публикувано по-рано изявление на „Адала“ относно правния процес се казва, че въпреки че израелските власти ще разполагат с информация относно повторни участници във флотилии за помощ, се очаква отношението към активисти като Тунберг и Хасан да бъде като към тези, които участват за първи път - те ще бъдат задържани за кратък период от време и депортирани.

Организацията обаче добави, че неотдавна е имало предложения от страна на израелски официални представители, сред които е министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, участниците във флотилии да бъдат задържани за по-дълго време.

„Има сериозни опасения, че е възможно отношението към активистите да бъде по-строго, отколкото при предишни мисии на флотилията“, се казва в изявлението.

Говорител на израелското министерство на външните работи не отговори веднага на запитване от страна на Ройтерс относно задържането на активистите.

Израелското външно министерство каза, че военноморският флот е предупредил флотилията, че наближава зона на активни бойни действия и че е в нарушение на „законна морска блокада“, както и че е поискал организаторите ѝ да променят курса ѝ. Военноморският флот също така предложил да прехвърли помощите в Газа, добави израелското ведомство. (БТА)

(Превод от английски език: Владимир Арангелов)

/ГГ/

