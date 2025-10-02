Колумбия изгони израелски дипломати заради спирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Президентът на Колумбия Густаво Петро изгони израелски дипломати, които се намират в южноамериканската страна, след като Израел спря международната флотилия с хуманитарна помощ за ивицата Газа "Глоубъл Сумуд", предаде Франс прес.

Държавният глава определи действията на израелските сили като "международно престъпление" и осъди задържането на двама колумбийски граждани в "международни води".

Колумбия влоши димполатическите си отношения с Израел миналата година, припомни АФП, допълвайки, че по нейна информация четирима израелски дипломати са останали в страната.

Израелското външно министерство съобщи по-рано, че всички пътници от плавателните съдове на флотилията "Глоубъл Сумуд", в това число шведската активистка Грета Тунберг, са откарани до израелско пристанище, като са "невредими и в добро здраве".