Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че израелски военнослужещи са се качили незаконно на борда на неин плавателен съд

Международната флотилия "Глоубъл Сумуд" съобщи, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс.

В същото време остава неясно в какво положение се намират екипажът и пътниците на лодката "Спектър", допълват активистите в социалните мрежи.

Като цяло флотилията, която се опитва да достави хуманитарна помощ за палестинците в ивицата Газа, обяви, че израелските военноморски сили проявяват срещу нейни плавателни съдове "активна агресия".

"Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Глоубъл Сумуд" в приложението "Телеграм".

Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.

По-рано израелското Министерство на външните работи обяви, че плавателни съдове на флотилията с хуманитарна помощ за Газа са били спрени, а шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.