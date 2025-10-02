site.btaОБНОВЕНА Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че израелски военнослужещи са се качили незаконно на борда на неин плавателен съд
Международната флотилия "Глоубъл Сумуд" съобщи, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс.
В същото време остава неясно в какво положение се намират екипажът и пътниците на лодката "Спектър", допълват активистите в социалните мрежи.
Като цяло флотилията, която се опитва да достави хуманитарна помощ за палестинците в ивицата Газа, обяви, че израелските военноморски сили проявяват срещу нейни плавателни съдове "активна агресия".
"Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Глоубъл Сумуд" в приложението "Телеграм".
Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.
По-рано израелското Министерство на външните работи обяви, че плавателни съдове на флотилията с хуманитарна помощ за Газа са били спрени, а шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.
/ИТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина