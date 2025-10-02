Подробно търсене

ОБНОВЕНА Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че израелски военнослужещи са се качили незаконно на борда на неин плавателен съд

Иво Тасев
Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че израелски военнослужещи са се качили незаконно на борда на неин плавателен съд
Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че израелски военнослужещи са се качили незаконно на борда на неин плавателен съд
Лодка от международната флотилия "Глоубъл Сумуд" поема към ивицата Газа по водите на Средиземно море от Тунис, 13 септември 2025 г. Снимка: АП/Anis Mili
Йерусалим,  
02.10.2025 00:51 | ОБНОВЕНА 02.10.2025 03:43
 (БТА)
Етикети

Международната флотилия "Глоубъл Сумуд" съобщи, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс.

В същото време остава неясно в какво положение се намират екипажът и пътниците на лодката "Спектър", допълват активистите в социалните мрежи.

Като цяло флотилията, която се опитва да достави хуманитарна помощ за палестинците в ивицата Газа, обяви, че израелските военноморски сили проявяват срещу нейни плавателни съдове "активна агресия".

"Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Глоубъл Сумуд" в приложението "Телеграм".

Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.

По-рано израелското Министерство на външните работи обяви, че плавателни съдове на флотилията с хуманитарна помощ за Газа са били спрени, а шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.

/ИТ/

Свързани новини

02.10.2025 02:57

Колумбия изгони израелски дипломати заради спирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Президентът на Колумбия Густаво Петро изгони израелски дипломати, които се намират в южноамериканската страна, след като Израел спря международната флотилия с хуманитарна помощ за ивицата Газа "Глоубъл Сумуд", предаде Франс прес.
01.10.2025 22:19

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа заявиха, че са обградени от израелски военни кораби

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа тази вечер заявиха, че са "обградени от израелски военни кораби" и че основните плавателни съдове са прехванати, предаде Франс прес, позовавайки се на поредица публикации в "Инстаграм".
01.10.2025 22:10

Израелските ВМС предупредиха хуманитарната флотилия за Газа да промени курса си

Израелските Военноморски сили (ВМС) достигнаха до хуманитарната флотилия за Газа и ѝ наредиха да промени курса си, съобщи в изявление израелското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. "Израелските Военноморски сили се свързаха с
01.10.2025 21:04

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа очаква да бъде прехваната от израелските военноморски сили

Очакваме до час израелските военноморски сили да започнат да прехващат десетките кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд", заявиха организаторите на хуманитарната акция, добавяйки, че на борда на корабите, които се опитват да доставят помощ за Газа, е
01.10.2025 12:26

АНСА: Флотилията "Глоубъл Сумуд" навлиза в "опасна зона", приближавайки се към Газа

Частната флотилия от кораби, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа - "Глоубъл Сумуд", е навлязла в зона, където съществува риск пътят ѝ да бъде пресечен от израелските въоръжени сили, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.
30.09.2025 20:12

Италианските военноморски сили ще спрат ескорта на международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с помощи за ивицата Газа, обяви Рим

Италианските военноморски сили ще преустановят ескорта на международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, на 150 морски мили (278 километра) от бреговете на анклава, обяви днес Министерството на отбраната на Италия, цитирано от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:10 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация