Израелските ВМС предупредиха хуманитарната флотилия за Газа да промени курса си

Израелските Военноморски сили (ВМС) достигнаха до хуманитарната флотилия за Газа и ѝ наредиха да промени курса си, съобщи в изявление израелското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

"Израелските Военноморски сили се свързаха с флотилията "Хамас-Сумуд" и ѝ наредиха да промени курса си", написа Министерството в социалната мрежа "Екс". "Израел информира флотилията, че приближава активна военна зона и нарушава законна морска блокада", се добавя в изявлението.

Израел повтори също, че отново е предложил мирното прехвърляне на хуманитарната помощ за ивицата Газа чрез безопасни канали.