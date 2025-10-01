Подробно търсене

Израелските ВМС предупредиха хуманитарната флотилия за Газа да промени курса си

Валерия Динкова
Израелски военен кораб на влизане в пристанище Ашдод, 9 юни 2025 г. (АP Photo/Leo Correa)
Йерусалим,  
01.10.2025 22:10
 (БТА)
Израелските Военноморски сили (ВМС) достигнаха до хуманитарната флотилия за Газа и ѝ наредиха да промени курса си, съобщи в изявление израелското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

"Израелските Военноморски сили се свързаха с флотилията "Хамас-Сумуд" и ѝ наредиха да промени курса си", написа Министерството в социалната мрежа "Екс". "Израел информира флотилията, че приближава активна военна зона и нарушава законна морска блокада", се добавя в изявлението.

Израел повтори също, че отново е предложил мирното прехвърляне на хуманитарната помощ за ивицата Газа чрез безопасни канали.

01.10.2025 22:19

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа заявиха, че са обградени от израелски военни кораби

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа тази вечер заявиха, че са "обградени от израелски военни кораби" и че основните плавателни съдове са прехванати, предаде Франс прес, позовавайки се на поредица публикации в "Инстаграм".
01.10.2025 21:04

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа очаква да бъде прехваната от израелските военноморски сили

Очакваме до час израелските военноморски сили да започнат да прехващат десетките кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд", заявиха организаторите на хуманитарната акция, добавяйки, че на борда на корабите, които се опитват да доставят помощ за Газа, е
01.10.2025 19:17

Италианският депутат на борда на хуманитарната флотилия за Газа каза, че тя е на 90 морски мили от палестинския анклав

Италианският депутат от опозиционната италианска Демократическа партия Артуро Ското, който е на борда на хуманитарната флотилия за Газа, заяви, днес, че тя се намира на 90 морски мили от палестинския анклав, предаде АНСА. Парламентаристът допълни,
01.10.2025 16:41

Военен кораб се е доближил до плаващата към Газа международната хуманитарна флотилия, заявиха нейни представители

Пропалестинската флотилия с помощи за Газа, в която има над 40 плавателни съда, съобщи днес, че военен кораб се е доближил до нея, преди тя да достигне крайната си дестинация, предаде ДПА.  Активист от флотилията публикува видеоклип в "Екс", в който
01.10.2025 12:26

АНСА: Флотилията "Глоубъл Сумуд" навлиза в "опасна зона", приближавайки се към Газа

Частната флотилия от кораби, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа - "Глоубъл Сумуд", е навлязла в зона, където съществува риск пътят ѝ да бъде пресечен от израелските въоръжени сили, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.
30.09.2025 22:15

Италианският премиер Джорджа Мелони призова флотилията с помощи за ивицата Газа да прекрати веднага мисията си

Италианският премиер Джорджа Мелони призова днес международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, да прекрати веднага мисията си, предаде Ройтерс.
30.09.2025 20:12

Италианските военноморски сили ще спрат ескорта на международната флотилия "Глобал Сумуд" с помощи за ивицата Газа, обяви Рим

Италианските военноморски сили ще преустановят ескорта на международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, на 150 морски мили (278 километра) от бреговете на анклава, обяви днес Министерството на отбраната на Италия, цитирано от Ройтерс.
30.09.2025 15:19

Израел обвини флотилията "Глоубъл Сумуд", която превозва хуманитарна помощ към Газа, че има връзки с чуждестранно крило на "Хамас"

Израел обвини частната флотилия "Глоубъл Сумуд" (Global Sumud), превозваща хуманитарна помощ към ивицата Газа, че има преки връзки с чуждестранно крило на "Хамас", предаде ДПА.

