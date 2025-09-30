Подробно търсене

Италианските военноморски сили ще спрат ескорта на международната флотилия "Глобал Сумуд" с помощи за ивицата Газа, обяви Рим

Иво Тасев
Италианските военноморски сили ще спрат ескорта на международната флотилия "Глобал Сумуд" с помощи за ивицата Газа, обяви Рим
Италианските военноморски сили ще спрат ескорта на международната флотилия "Глобал Сумуд" с помощи за ивицата Газа, обяви Рим
Кораб на международната флотилия "Глобал Сумуд" отплава от италианския пристанищен град Сиракуза към ивицата Газа, 11 септември 2025 г. Снимка: Sebastiano Diamante*LaPresse via AP
Рим,  
30.09.2025 20:12
 (БТА)

Италианските военноморски сили ще преустановят ескорта на международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, на 150 морски мили (278 километра) от бреговете на анклава, обяви днес Министерството на отбраната на Италия, цитирано от Ройтерс.

Флотилията "Глобал Сумуд", която се състои от над 40 плавателни съда с парламентаристи, юристи и активисти на борда - в това число шведската ектоактивистка Грета Тунберг - възнамерява да пробие израелската блокада на населената с палестинци територия.

В момента, в който флотилията достигне до 150-ата морска миля до крайбрежието на Газа, ескортиращата италианска фрегата ще спре хода си, "както бе оповестено няколко пъти през последните дни", се казва в изявлението на италианското Министерство на отбраната.

Екипажът на военния кораб ще предупреди официално два пъти активистите, като второто предупреждение е предвидено около полунощ тази вечер, когато се очаква "Глобал Сумуд" да се приближи на упоменатата дистанция до крайбрежието на анклава, уточнява ведомството в Рим.

                             

/ЛМ/

Свързани новини

29.09.2025 15:52

Турция евакуира пътници от флотилията „Глобал Сумуд“, след като лодката им се повреди

Турските власти са евакуирали пътници от една от лодките на флотилията „Глобал Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за ивицата Газа, след като плавателният съд се повредил, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.
28.09.2025 19:50

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа ще отплава отново; италианският външен министър предупреди за опасност

Международната флотилия с хуманитарна помощ за ивицата Газа, която беше спряна в продължение на няколко дни в гръцката акватория за ремонти, ще отплава отново за Газа, където активистите ще се опитат да преминат израелската морска блокада и да доставят помощ в палестинския анклав, предаде Ройтерс.
28.09.2025 12:02

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа възобнови пътуването си въпреки заплахите от Израел

Частната флотилия от около 50 кораба, превозващи хуманитарна помощ за ивицата Газа – „Глобал Сумуд“, е възобновила плаването си, съобщи ДПА, позовавайки се на данни от платформата за проследяване на кораби MarineTraffic.
25.09.2025 16:50

АНСА: Италия посредничи как да бъде доставена помощта от глобалната флотилия за Газа

Хуманитарната помощ, транспортирана от международната флотилия „Глобал Сумуд“ за ивицата Газа, да бъде предадена на кипърски епархии на Латинския патриархат в Йерусалим, оттам да бъде транспортирана до израелското пристанище Ашдод, а след това по

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:00 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация