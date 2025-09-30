Италианските военноморски сили ще спрат ескорта на международната флотилия "Глобал Сумуд" с помощи за ивицата Газа, обяви Рим

Италианските военноморски сили ще преустановят ескорта на международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, на 150 морски мили (278 километра) от бреговете на анклава, обяви днес Министерството на отбраната на Италия, цитирано от Ройтерс.

Флотилията "Глобал Сумуд", която се състои от над 40 плавателни съда с парламентаристи, юристи и активисти на борда - в това число шведската ектоактивистка Грета Тунберг - възнамерява да пробие израелската блокада на населената с палестинци територия.

В момента, в който флотилията достигне до 150-ата морска миля до крайбрежието на Газа, ескортиращата италианска фрегата ще спре хода си, "както бе оповестено няколко пъти през последните дни", се казва в изявлението на италианското Министерство на отбраната.

Екипажът на военния кораб ще предупреди официално два пъти активистите, като второто предупреждение е предвидено около полунощ тази вечер, когато се очаква "Глобал Сумуд" да се приближи на упоменатата дистанция до крайбрежието на анклава, уточнява ведомството в Рим.