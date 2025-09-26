Подробно търсене

Атанаси Петров
АНСА: Италия призова флотилията „Глобал Сумуд“ да приеме предложението на Църквата за транспортирането на помощта за Газа
АНСА, лого
Рим,  
26.09.2025 15:08
 (БТА)
Президентът на Италия Серджо Матарела призова флотилията „Глобал Сумуд“ да приеме предложението на Католическата църква хуманитарната помощ за ивицата Газа да бъде превозена до Кипър и оттам да бъде предадена на Латинската патриаршия в Йерусалим, която да се погрижи за разпределянето ѝ сред хората в Газа, съобщи италианската агенция АНСА.

Държавният глава подчерта, че трябва да се гарантира безопасността на всички хора на борда, включително на многобройните италиански граждани във флотилията, която се опитва да пробие израелската блокада, за да достави помощта директно.

Предложението, изготвено с посредничеството на италианското правителство, бе отхвърлено от представителите на флотилията вчера.

„Позволявам си да отправя настойчив призив към жените и мъжете от флотилията да приемат предложението на Латинската патриаршия в Йерусалим, която е твърдо и смело ангажирана с хората в Газа. Нека именно тя да изпълни задачата за безопасно доставяне на помощта, предназначена за децата, жените и мъжете там“, заяви Матарела.

„Стойността на човешкия живот, която изглежда е загубила всякакво значение в Газа и е жестоко потъпкана с нечовешко страдание за населението, изисква да не излагаме на риск безопасността на когото и да било“, добави президентът.

Междувременно италианският министър на отбраната Гуидо Крозето съобщи пред парламента, че правителството няма да може да направи нищо, за да защити флотилията, ако тя навлезе в израелски териториални води.

Италианският военноморски флот вече изпрати фрегата, която плава близо до корабите от флотилията, след като по-рано тази седмица те бяха подложени на атака с израелски дронове.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

/ВС/

Към 15:45 на 26.09.2025 Новините от днес

