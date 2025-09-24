АНСА: Таяни предупреди Израел, че глобалната флотилия с помощ за Газа трябва да бъде защитена

Италианският външен министър Антонио Таяни, който в момента е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, заяви, че Израел не трябва да предприема операции, които биха изложили на опасност хората от флотилията с хуманитарна помощ за Газа „Глоубъл Сумуд“, сред които има и италиански депутати, както и членове на Европейския парламент, предаде АНСА.

През нощта корабите от флотилията бяха атакувани от израелската армия.

„За да се гарантира тяхната безопасност, италианското външно министерство вече е уведомило израелските власти, че всяка операция, възложена на израелските сили в Йерусалим, трябва да се проведе в съответствие с международното право и принципа на абсолютна предпазливост“, се казва в изявлението на Таяни.

Той е поискал от италианското посолство в Тел Авив да събере информация и да повтори предишното си искане към израелското правителство да гарантира защитата на хората на борда.



