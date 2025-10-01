Флотилията с хуманитарна помощ за Газа очаква да бъде прехваната от израелските военноморски сили

Очакваме до час израелските военноморски сили да започнат да прехващат десетките кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд", заявиха организаторите на хуманитарната акция, добавяйки, че на борда на корабите, които се опитват да доставят помощ за Газа, е обявена тревога, предаде Ройтерс.

Те заявиха, че израелски военни кораби са се приближили на около 10 мили, което бележи критичен момент, тъй като флотилията се приближава към морската блокада, наложена от Израел над Газа.

Последно от "Глоубъл Сумуд" съобщиха, че на радарите си са засекли над 30 неизвестни кораба, намиращи се само на з морски мили (5,4 км) от тях.