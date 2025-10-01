Подробно търсене

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа очаква да бъде прехваната от израелските военноморски сили

Пламен Йотински
Кораби, които са част от флотилията "Глоубъл Сумуд", наближават Газа. Снимка: AP/Anis Mili
Газа,  
01.10.2025 21:04
 (БТА)
Очакваме до час израелските военноморски сили да започнат да прехващат десетките кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд", заявиха организаторите на хуманитарната акция, добавяйки, че на борда на корабите, които се опитват да доставят помощ за Газа, е обявена тревога, предаде Ройтерс.

Те заявиха, че израелски военни кораби са се приближили на около 10 мили, което бележи критичен момент, тъй като флотилията се приближава към морската блокада, наложена от Израел над Газа.

Последно от "Глоубъл Сумуд" съобщиха, че на радарите си са засекли над 30 неизвестни кораба, намиращи се само на з морски мили (5,4 км) от тях.

01.10.2025 12:26

АНСА: Флотилията "Глоубъл Сумуд" навлиза в "опасна зона", приближавайки се към Газа

Частната флотилия от кораби, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа - "Глоубъл Сумуд", е навлязла в зона, където съществува риск пътят ѝ да бъде пресечен от израелските въоръжени сили, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.
30.09.2025 15:19

Израел обвини флотилията "Глоубъл Сумуд", която превозва хуманитарна помощ към Газа, че има връзки с чуждестранно крило на "Хамас"

Израел обвини частната флотилия "Глоубъл Сумуд" (Global Sumud), превозваща хуманитарна помощ към ивицата Газа, че има преки връзки с чуждестранно крило на "Хамас", предаде ДПА.
24.09.2025 14:31

АНСА: Таяни предупреди Израел, че глобалната флотилия с помощ за Газа трябва да бъде защитена

Италианският външен министър Антонио Таяни, който в момента е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, заяви, че Израел не трябва да предприема операции, които биха изложили на опасност хората от флотилията с хуманитарна помощ за Газа „Глоубъл Сумуд“, сред които има и италиански депутати, както и членове на Европейския парламент, предаде АНСА.

