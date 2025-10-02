Западни издания коментират задържането на кораби на флотилията с хуманитарна помощ за Газа от израелските военноморски сили

Израелските военноморски сили взеха на абордаж пропалестинска флотилия с хуманитарна помощ на 75 морски мили от Газа, пише в заглавие британският в. “Гардиън“.

Шведската активистка Грета Тунберг беше арестувана и отведена от израелските военни в пристанището Ашдод, след като няколко кораба от флотилията бяха засечени и атакувани от израелските сили.

Акцията започна с водещия кораб на флотилията - “Алма“, чийто екипаж беше задържан снощи от израелските военни.

Към ранните часове на днешния ден общо 13 кораба бяха засечени или спрени според данните за проследяване на корабите на флотилията, но организаторите заявиха, че останалите кораби ще “продължат, без да се отказват“, добавяйки, че са на 46 морски мили (85 км) от местоназначението си, отбелязва „Гардиън“.

Флотилията “Глоубъл Сумуд“, състояща се от повече от 40 цивилни плавателни съда, превозващи около 500 парламентаристи, адвокати и активисти, включително Тунберг, се насочи към Газа, за да пробие блокадата и да достави хуманитарна помощ, въпреки многократните предупреждения на Израел да се върне.

Флотилията публикува няколко видеоклипа в “Телеграм“ с послания от хора на борда на различните кораби, някои от които държат паспортите си и заявяват, че са били отвлечени и отведени в Израел против волята си, като подчертават, че мисията им е свързана с ненасилствена хуманитарна кауза.

Корабите са плавали в международни води северно от Египет вчера следобед, когато е започнало прехващането им, и са навлезли в така наречената “опасна зона“ или “зона с висок риск“, посочва “Гардиън“.

Въпреки че все още се намираха в международни води, това е зона, в която израелският флот е спирал и други кораби, опитващи се да пробият блокадата му в миналото, и флотилията беше предупредена да не преминава през нея.

Израелското правителство обвини някои от членовете на флотилията, че са свързани с “Хамас“, без да предостави доказателства в подкрепа на това твърдение. Активистите категорично отхвърлиха обвиненията и заявиха, че Израел се опитва да оправдае евентуални атаки срещу тях.

Европейски държави, включително Испания и Италия, които бяха изпратили военни кораби да ескортират флотилията по време на част от пътуването ѝ, призоваха активистите да се върнат и да избегнат конфронтация.

Дали блокадата е оправдана от военна гледна точка и дали е законна, са спорни въпроси, коментира “Гардиън“.

Флотилията твърди, че е гражданска, невъоръжена група и че преминаването на хуманитарна помощ е гарантирано от международното право. Предишни опити на активисти да пробият морската блокада на Газа бяха спрени със сила от израелската армия.

В интервю за държавната телевизия РАИ след задържането на флотилията италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че италианците, участващи във флотилията, “вероятно ще бъдат отведени в пристанището Ашдод, а след това ще бъдат депортирани“. “Смятам, че ще има полет, който ще ги отведе в Европа заедно с останалите“, посочи той.

Израелската акция е била “очаквана“, каза министърът и добави, че важното е “да няма актове на насилие“.

Мелони предупреди във вторник, че действията на флотилията могат да застрашат мирния план на американския президент за Газа.

“С мирния план за Близкия изток, предложен от американския президент Доналд Тръмп, най-накрая има надежда за споразумение, което да сложи край на войната и страданията на палестинското гражданско население и да стабилизира региона“, написа Мелони в социалната мрежа “Екс“.

Сред пътниците на флотилията са италианските евродепутати Бенедета Скудери (Зелените) и Аналиса Корадо (социалдемократи) и френските евродепутати Мелиса Камара (Зелените) и Рима Хасан (Левица), която е от палестински произход, посочва “Политико“.

Тази сутрин още не беше ясно колко кораба са били задържани от израелските сили при приближаването им към бреговете на палестинския анклав и колко са продължили пътя си, отбелязва френското издание.

Флотилията потегли от Испания в началото на миналия месец и плаваше в Средиземно море край бреговете на Египет, приближавайки се към бреговете на Газа, когато започнаха първите атаки от израелските сили.

“Хамас“ осъди това като “акт на пиратство и морски тероризъм срещу цивилни граждани“. По целия свят задържането на флотилията предизвика бурни реакции. В Италия хиляди демонстранти се събраха снощи в Рим и Неапол, за да протестират, отговаряйки на призива на основните синдикати в страната за обща стачка утре. Протести имаше и в Испания, Гърция, Мексико, Буенос Айрес, Истанбул и Анкара.

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че страната му ще експулсира израелската дипломатическа делегация в знак на протест. Турското външно министерство обвини вчера Израел, че е извършил “акт на тероризъм“, отбелязва “Монд“.

Във Франция министърът на външните работи Жан-Ноел Баро призова израелските власти “да гарантират безопасността на участниците“ във флотилията.

Организацията “Глоубъл Сумуд“ заяви, че става въпрос за “незаконна атака срещу невъоръжени хуманитарни работници“, призовавайки “правителствата, световните лидери и международните институции да настояват за гарантиране на безопасността и освобождаването на всички хора на борда“ на корабите ѝ, посочва “Фигаро“.