Турция осъди действията на Израел срещу флотилията „Сумуд“, демонстранти се събраха пред американски дипломатически представителства

Петър Къдрев
Пропалестински протест в Истанбул през юни. Снимка: Francisco Seco, AP / архив
Истанбул,  
02.10.2025 09:39
 (БТА)
Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия „Сумуд“, която пътуваше за Газа, и ги определи като „терористичен акт“ в нарушение на международното право, съобщи „Тюркийе тудей“.

Флотилията, която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ, беше пресрещната от израелски кораби в международни води снощи, а сили на Израел се качиха на борда на някои от плавателните съдове от флотилията.

В изявлението на турското външно министерство се казва, че израелските действия застрашават живота на невинни цивилни“ и са доказателство, че „фашистките и милитаристични политики на геноцидното правителство на (Бенямин) Нетаняху не са ограничени до палестинците“.

Турция обяви, че координира с други страни усилията си за незабавно освобождаване на задържаните активисти.

Главната прокуратура в Истанбул е започнала разследване на информациите за задържане от Израел на 24 турски граждани, които са били на борда на кораби от флотилията.

Разследването е на основата на Конвенцията на ООН по морско право, както и по членове от турския Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс за „лишаване от свобода“, „отвличане или завземане на транспортни средства“, „утежнен грабеж“, „увреждане на собственост“ и „изтезания“, съобщи Анадолската агенция.

Снощи консервативни неправителствени организации и синдикати организираха демонстрации пред дипломатическите представителства на САЩ в Истанбул и в Анкара в протест срещу подкрепата на Вашингтон за Израел в продължаващата война в Газа, съобщи „Тюркийе тудей“.

Демонстрантите определиха блокадата на Газа и военните операции на Израел като геноцид и настояха международната общност по-категорично да потърси отговорност от извършителите.

Ежедневното бдение пред американското посолство в Анкара, което се провежда за 41-ви ден и което обикновено продължава между 16 и 19 ч., беше продължено и през нощта заради израелската операция срещу глобалната флотилия „Сумуд“.

Израел започна офанзивата си в анклава след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.

При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".

/СУ/

