Турция осъди действията на Израел срещу флотилията „Сумуд“, демонстранти се събраха пред американски дипломатически представителства

Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия „Сумуд“, която пътуваше за Газа, и ги определи като „терористичен акт“ в нарушение на международното право, съобщи „Тюркийе тудей“.

Флотилията, която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ, беше пресрещната от израелски кораби в международни води снощи, а сили на Израел се качиха на борда на някои от плавателните съдове от флотилията.

В изявлението на турското външно министерство се казва, че израелските действия застрашават живота на невинни цивилни“ и са доказателство, че „фашистките и милитаристични политики на геноцидното правителство на (Бенямин) Нетаняху не са ограничени до палестинците“.

Турция обяви, че координира с други страни усилията си за незабавно освобождаване на задържаните активисти.

Главната прокуратура в Истанбул е започнала разследване на информациите за задържане от Израел на 24 турски граждани, които са били на борда на кораби от флотилията.

Разследването е на основата на Конвенцията на ООН по морско право, както и по членове от турския Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс за „лишаване от свобода“, „отвличане или завземане на транспортни средства“, „утежнен грабеж“, „увреждане на собственост“ и „изтезания“, съобщи Анадолската агенция.

Снощи консервативни неправителствени организации и синдикати организираха демонстрации пред дипломатическите представителства на САЩ в Истанбул и в Анкара в протест срещу подкрепата на Вашингтон за Израел в продължаващата война в Газа, съобщи „Тюркийе тудей“.

Демонстрантите определиха блокадата на Газа и военните операции на Израел като геноцид и настояха международната общност по-категорично да потърси отговорност от извършителите.

Ежедневното бдение пред американското посолство в Анкара, което се провежда за 41-ви ден и което обикновено продължава между 16 и 19 ч., беше продължено и през нощта заради израелската операция срещу глобалната флотилия „Сумуд“.

Израел започна офанзивата си в анклава след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.

При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".