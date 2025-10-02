Гръцки членове на международната флотилия „Сумуд“ започват гладна стачка в израелски арест

Единадесет членове на 27-членната гръцка делегация, участваща в международната флотилия „Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за Газа, обявиха, че започват гладна стачка в знак на протест срещу това, което те наричат ​​„незаконното си задържане“ от израелските власти, предаде „Катимерини“.

В изявление, публикувано днес, групата описва решението си като колективен акт на съпротива срещу „престъплението, извършвано срещу палестинския народ, и продължаващото нарушаване на всеки принцип на международното право“.

„Нашето присъствие тук, нашият арест и сега нашата гладна стачка са продължение на същата позиция: че Палестина не е сама и че солидарността не може да бъде вкарана в затвор“, се казва в изявлението.

Групата поиска незабавното освобождаване на всички участници във флотилията, отхвърляйки обвиненията, свързани със закона на Израел за борба с тероризма, като „фалшиви“ и „изфабрикувани“. Те добавиха, че ако задържаните пострадат по някакъв начин, „отговорността ще е изцяло на израелската държава“.

Израелските военноморски сили се качиха на повечето кораби от флотилията, опитваща се да пробие блокадата на Газа от Израел днес, и задържаха десетки на борда, включително европейски законодатели, което предизвика широко осъждане, припомня „Катимерини“.

Междувременно, говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу заяви, че Атина е в постоянен контакт с гръцкото посолство в Тел Авив и че посланикът ще пътува до мястото, където са задържани гръцките граждани. Тя отбеляза, че Гърция е отправила демарш към Израел, позовавайки се на опасения относно безопасността и защитата на своите граждани. Зохиу се позова и на съвместно изявление, публикувано в сряда от гръцкото и италианското министерства на външните работи, в което се призовава за гарантиране на защитата на участниците във флотилията.

Зохиу заяви, че няма доказателства за насилие от страна на израелските сили и отбеляза, че в Израел ще бъдат предприети всички действия за предоставяне на необходимата консулска помощ, посочва „Катимерини“. Тя добави, че „ще последва регистрация, контрол и депортиране на участниците във флотилията“.

По думите на Зохиу, министърът на външните работи Йоргос Герапетритис е в контакт с израелския си колега. Тя уточни, че отношенията на Гърция с Израел, с който „имаме стратегическо партньорство и искаме да го поддържаме“, не са нарушени.