Подробно търсене

Гръцки членове на международната флотилия „Сумуд“ започват гладна стачка в израелски арест

Цветозар Цаков
Гръцки членове на международната флотилия „Сумуд“ започват гладна стачка в израелски арест
Гръцки членове на международната флотилия „Сумуд“ започват гладна стачка в израелски арест
Кадър от видео, публикувано от Глобалната флотилия „Сумуд“, показващ израелски военноморски войници на борда на един от корабите на флотилията, след като той е бил прихванат, докато се е приближавал към брега на Газа рано в четвъртък, 2 октомври 2025 г. Снимка: Global Sumud Flotilla via AP
Атина,  
02.10.2025 18:39
 (БТА)

Единадесет членове на 27-членната гръцка делегация, участваща в международната флотилия „Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за Газа, обявиха, че започват гладна стачка в знак на протест срещу това, което те наричат ​​„незаконното си задържане“ от израелските власти, предаде „Катимерини“.

В изявление, публикувано днес, групата описва решението си като колективен акт на съпротива срещу „престъплението, извършвано срещу палестинския народ, и продължаващото нарушаване на всеки принцип на международното право“.

„Нашето присъствие тук, нашият арест и сега нашата гладна стачка са продължение на същата позиция: че Палестина не е сама и че солидарността не може да бъде вкарана в затвор“, се казва в изявлението.

Групата поиска незабавното освобождаване на всички участници във флотилията, отхвърляйки обвиненията, свързани със закона на Израел за борба с тероризма, като „фалшиви“ и „изфабрикувани“. Те добавиха, че ако задържаните пострадат по някакъв начин, „отговорността ще е изцяло на израелската държава“.

Израелските военноморски сили се качиха на повечето кораби от флотилията, опитваща се да пробие блокадата на Газа от Израел днес, и задържаха десетки на борда, включително европейски законодатели, което предизвика широко осъждане, припомня „Катимерини“.

Междувременно, говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу заяви, че Атина е в постоянен контакт с гръцкото посолство в Тел Авив и че посланикът ще пътува до мястото, където са задържани гръцките граждани. Тя отбеляза, че Гърция е отправила демарш към Израел, позовавайки се на опасения относно безопасността и защитата на своите граждани. Зохиу се позова и на съвместно изявление, публикувано в сряда от гръцкото и италианското министерства на външните работи, в което се призовава за гарантиране на защитата на участниците във флотилията.

Зохиу заяви, че няма доказателства за насилие от страна на израелските сили и отбеляза, че в Израел ще бъдат предприети всички действия за предоставяне на необходимата консулска помощ, посочва „Катимерини“. Тя добави, че „ще последва регистрация, контрол и депортиране на участниците във флотилията“.

По думите на Зохиу, министърът на външните работи Йоргос Герапетритис е в контакт с израелския си колега. Тя уточни, че отношенията на Гърция с Израел, с който „имаме стратегическо партньорство и искаме да го поддържаме“, не са нарушени.

/ВН/

Свързани новини

02.10.2025 16:34

Ердоган осъди действията на Израел срещу флотилията „Сумуд“ и подчерта подкрепата на страната си за всички участници в нея

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди действията на Израел срещу флотилията „Глобъл Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за Газа, и подчерта подкрепата на Анкара за участниците в нея, предаде ТРТ Хабер.
02.10.2025 13:01

Близо 40 кораба от флотилията „Сумуд“ плават към израелското пристанище Ашдод след израелската операция, на борда им няма пострадали, съобщи гръцкият външен министър

Гръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис съобщи, че според информацията, с която разполага, 39-те кораба от глобалната флотилия „Сумуд“ вече плават към израелското пристанище Ашдод, предаде гръцката държавна телевизия ЕРТ.
02.10.2025 11:32

Демонстрации се проведоха в Атина и Солун след като Израел завзе част от корабите от флотилията „Сумуд“ за Газа

Демонстрации се проведоха снощи в двата най-големи гръцки града, Атина и Солун, след кат опо-рано израелски сили се качиха на борда на част от корабите на международната хуманитарна флотилия „Сумуд“, пътуваща за Газа, и задържаха активисти, включително от Гърция, съобщават гръцките медии.
02.10.2025 09:39

Турция осъди действията на Израел срещу флотилията „Сумуд“, демонстранти се събраха пред американски дипломатически представителства

Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия „Сумуд“, пътуваща за Газа, и ги определи като „терористичен акт“ в нарушение на международното право, съобщи „Тюркийе тудей“. Флотилията, която

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:00 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация