Пиесата „Казимир и Каролине“ разглежда трансформациите на любовта под влияние на социално-икономическите катаклизми

На 18 и 19 декември ще се играят премиерните представления на „Казимир & Каролине“ по „Казимир и Каролине“ на Йодьон фон Хорват в превод на Владко Мурдаров, информират от НАТФИЗ.

Участват студенти от трети курс „Актьорство за драматичен театър“ при проф. Атанас Атанасов. Режисьор е Владислав Стоименов.

„Спектакълът предлага съвременен прочит на пиесата на австрийския драматург Йодьон фон Хорват, един от най-значимите немскоезични автори, оставил дълбока следа върху развитието на модерната драматургия“, разказват от НАТФИЗ. Действието се развива по време на „Октоберфест“ в Мюнхен – място на увеселения и масови удоволствия, което контрастира с вътрешната празнота и самота на героите. Пиесата разглежда трансформациите на любовта под влияние на социално-икономическите катаклизми, кризите на човешките взаимоотношения и загубата на идентичност. Мотото ѝ – „и любовта никога не спира“, задава посоката на мислене за социалните връзки като един тъжно-весел карнавал на живота, безкраен водовъртеж на нестабилност, крушения и нови надежди, допълват от екипа.

В „Казимир & Каролине“ сценографията и костюмите са на Борис Далчев, асистент-сценограф е Рая Любенова, хореографията – Весела Хаджиниколова и Деян Георгиев, музикалното оформление – на Милен Апостолов. Преподаватели по словесно действие са доц. Тодор Димитров-Мечкарски, д-р Ралица Ковачева-Бежан и ас. Дария Симеонова.

/ДД