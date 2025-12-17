Луис Суарес е близо до подписване на нов договор с Интер Маями

Подробно търсене

Мирослав Димитров
AP,Sammy Kogan/The Canadian Press via AP
Маями,  
17.12.2025 08:57
 (БТА)

Уругвайският нападател на Интер Маями Луис Суарес е готов да подпише нов договор с клуба, съобщи Miami Herald.

38-годишният голмайстор се е съгласил да парафира до края на сезон 2026.

Настоящият договор на уругвайския нападател с Интер Маями изтича на 31 декември тази година.

По-рано друг звезден нападател - Лионел Меси, подписа нов тригодишен договор с Интер Маями и ще остане в отбора до края на 2028 г.

/МД/

