Интер Маями удължи договора с Лионел Меси до 2028 година

Интер Маями обяви дългоочакваното удължаване на договора с нападателя Лионел Меси до края на 2028 г. Предишният контракт на аржентинската мегазвезда с клуба от МЛС беше до края на 2025 г.

Меси се присъедини към Интер Маями през юли 2023 г. С отбора осемкратният носител на "Златната топка“ и световен шампион спечели Купата на Северноамериканската лига и редовния сезон на МЛС през 2024 г.

Аржентинецът е изиграл 82 мача за американския отбор във всички турнири, отбелязвайки 71 гола и давайки 37 асистенции.

Лионел Меси дълго отлагаше подписването на нов договор с Интер Маями, но сделката вече е факт и гарантира, че най-голямата звезда ще бъде с отбора от Мейджър Лийг Сокър за планираното му преместване на нов стадион догодина.