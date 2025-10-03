Подробно търсене

Хиляди протестираха по цял свят срещу спирането на Флотилията за Газа

Асен Георгиев
Хиляди протестираха по цял свят срещу спирането на Флотилията за Газа
Хиляди протестираха по цял свят срещу спирането на Флотилията за Газа
Протест в Болоня, 2 октомври. Снимка: Guido Calamosca/LaPresse via AP.
Париж,  
03.10.2025 11:37
 (БТА)
Етикети

Хиляди хора в много европейски страни и Мексико участваха в протести срещу спирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа от страна на Израел, предаде Франс прес.

Над 400 активисти на борда на 41 плавателни съда бяха задържани от израелските власти, които се подготвят да ги експулсират. Рано тази сутрин последният кораб продължаваше по пътя си, според организаторите.

Над 10 000 души с палестински знамена протестираха в центъра на мексиканската столица, като се стигна до сблъсъци между тях и полицията. На протести по случай годишнината от кървавото потушаване на студентските протести в Тлателолко през 1968 г. избухнаха сблъсъци, които доведоха до раняването на 94 полицаи и 29 протестиращи.

"Това не е война, това е геноцид", скандираха събралите се, като искаха от правителството да прекъсне "всякакви връзки с Израел".

В Италия, където синдикатите призоваха за обща стачка днес, хиляди излязоха на улиците. В Рим протестиращи се събраха в близост до Колизеума. Демонстрантите изразиха и своето несъгласие с подкрепата за Израел, изразена от премиерката Джорджа Мелони.

В Барселона много демонстранти с палестински знамена се събраха на централен площад, скандирайки лозунги като "Газа, ти не си сама", "Бойкот на Израел" и "Свобода за Палестина".

Пред Европейския парламент в Брюксел се събраха около 3000 души. Въоръжени с димки, много от протестиращите развяваха палестински знамена и куфии (традиционните палестински шалове, известни още като арафатки), като скандираха "Свобода за Палестина". Те разпънаха и транспарант с надпис "Плавайте към Газа и прекъснете обсадата".

В Ирландия няколкостотин души се събраха пред парламента в Дъблин.

В Хага стотици протестиращи се събраха пред Външното министерство, преди да бъдат разпръснати от силите за борба с безредиците. След това те се събраха пред централната гара, където някои от тях нахлуха на релсите, спирайки за кратко железопътния транспорт.

На площад "Република" в Париж се събраха няколко хиляди души. Протестът беше организиран от крайнолявата партия "Непокорна Франция" и скандираха "Няма мир в света без справедливост в Палестина", "Спрете да убивате децата на Палестина", "Освободете флотилията. Освободете Палестина", преди да бъдат разпръснати от силите на реда.

Няколкостотин демонстранти се събраха и в Марсилия, втория по големина град във Франция, за да поискат освобождаването на активистите от флотилията и да осъдят арестуването на стотина свои съмишленици, опитали се да блокират седалището на оръжейната компания Eurolinks, обвинена в продажба на компоненти за оръжия за Израел.

Стотици се събраха и в Лил, Рен и Гренобъл.

В Швейцария няколко хиляди протестиращи преминаха по улиците на Женева, запалиха огън в центъра на града и блокираха главния мост по време на шумен митинг, преди да влязат в кратка конфронтация с полицията. Много от тях носеха палестинското знаме на раменете си. Женевската полиция оцени броя им на 3000, предимно младежи, "сред които е имало около стотина маскирани лица", които според нея са причинили материални щети.

Петима полицаи са пострадали.
               
В Малайзия десетки хора протестираха пред посолството на САЩ в Куала Лумпур.

Организацията "Репортери без граници", от своя страна, осъди ареста на над 20 международни журналисти от израелските сили при спирането на флотилията, като призова за незабавното им освобождаване.

"Арестуването на журналисти и възпрепятстването на тяхната работа представляват сериозно нарушение на правото да се информира и да бъдем информирани. РБГ осъжда незаконния арест на журналисти, които са се качили на тези кораби, за да отразят тази безпрецедентна хуманитарна операция", подчерта Мартин Ру, ръководител на кризисния център на организацията, в съобщение, разпространено снощи.

/ВС/

Свързани новини

02.10.2025 22:38

Повече от 400 пропалестински активисти от международната флотилия "Сумуд" са били задържани

Повече от 400 пропалестински активисти на борда на 41 кораба от флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа са били арестувани от израелските военноморски сили, обяви служител на израелското правителство, цитиран от Франс Прес.
02.10.2025 18:39

Гръцки членове на международната флотилия „Сумуд“ започват гладна стачка в израелски арест

Единадесет членове на 27-членната гръцка делегация, участваща в международната флотилия „Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за Газа, обявиха, че започват гладна стачка в знак на протест срещу това, което те наричат ​​„незаконното си задържане“
02.10.2025 17:15

Прехващането на насочилата се към Газа флотилия разширява незаконната блокада, предупреди ООН

Прехващането в международни води на граждански кораби с хуманитарна помощ, пътуващи към Газа, разширява незаконната блокада на ивицата, заяви Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, предаде Ройтерс.
02.10.2025 16:57

Най-малко 14 ирландски граждани бяха задържани от израелските власти при спирането на флотилията "Глоубъл Сумуд"

Най-малко 14 ирландски граждани са били задържани, след като Израел прихвана флотилията „Глоубъл Сумуд“, пренасяща помощ за ивицата Газа, съобщи ирландският вицепремиер и външен министър Саймън Харис, предаде ДПА. Той допълни, че присъствието на още
02.10.2025 16:34

Ердоган осъди действията на Израел срещу флотилията „Сумуд“ и подчерта подкрепата на страната си за всички участници в нея

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди действията на Израел срещу флотилията „Глобъл Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за Газа, и подчерта подкрепата на Анкара за участниците в нея, предаде ТРТ Хабер.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:56 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация