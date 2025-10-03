Хиляди протестираха по цял свят срещу спирането на Флотилията за Газа

Хиляди хора в много европейски страни и Мексико участваха в протести срещу спирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа от страна на Израел, предаде Франс прес.

Над 400 активисти на борда на 41 плавателни съда бяха задържани от израелските власти, които се подготвят да ги експулсират. Рано тази сутрин последният кораб продължаваше по пътя си, според организаторите.

Над 10 000 души с палестински знамена протестираха в центъра на мексиканската столица, като се стигна до сблъсъци между тях и полицията. На протести по случай годишнината от кървавото потушаване на студентските протести в Тлателолко през 1968 г. избухнаха сблъсъци, които доведоха до раняването на 94 полицаи и 29 протестиращи.

"Това не е война, това е геноцид", скандираха събралите се, като искаха от правителството да прекъсне "всякакви връзки с Израел".

В Италия, където синдикатите призоваха за обща стачка днес, хиляди излязоха на улиците. В Рим протестиращи се събраха в близост до Колизеума. Демонстрантите изразиха и своето несъгласие с подкрепата за Израел, изразена от премиерката Джорджа Мелони.

В Барселона много демонстранти с палестински знамена се събраха на централен площад, скандирайки лозунги като "Газа, ти не си сама", "Бойкот на Израел" и "Свобода за Палестина".

Пред Европейския парламент в Брюксел се събраха около 3000 души. Въоръжени с димки, много от протестиращите развяваха палестински знамена и куфии (традиционните палестински шалове, известни още като арафатки), като скандираха "Свобода за Палестина". Те разпънаха и транспарант с надпис "Плавайте към Газа и прекъснете обсадата".

В Ирландия няколкостотин души се събраха пред парламента в Дъблин.

В Хага стотици протестиращи се събраха пред Външното министерство, преди да бъдат разпръснати от силите за борба с безредиците. След това те се събраха пред централната гара, където някои от тях нахлуха на релсите, спирайки за кратко железопътния транспорт.

На площад "Република" в Париж се събраха няколко хиляди души. Протестът беше организиран от крайнолявата партия "Непокорна Франция" и скандираха "Няма мир в света без справедливост в Палестина", "Спрете да убивате децата на Палестина", "Освободете флотилията. Освободете Палестина", преди да бъдат разпръснати от силите на реда.

Няколкостотин демонстранти се събраха и в Марсилия, втория по големина град във Франция, за да поискат освобождаването на активистите от флотилията и да осъдят арестуването на стотина свои съмишленици, опитали се да блокират седалището на оръжейната компания Eurolinks, обвинена в продажба на компоненти за оръжия за Израел.

Стотици се събраха и в Лил, Рен и Гренобъл.

В Швейцария няколко хиляди протестиращи преминаха по улиците на Женева, запалиха огън в центъра на града и блокираха главния мост по време на шумен митинг, преди да влязат в кратка конфронтация с полицията. Много от тях носеха палестинското знаме на раменете си. Женевската полиция оцени броя им на 3000, предимно младежи, "сред които е имало около стотина маскирани лица", които според нея са причинили материални щети.

Петима полицаи са пострадали.



В Малайзия десетки хора протестираха пред посолството на САЩ в Куала Лумпур.

Организацията "Репортери без граници", от своя страна, осъди ареста на над 20 международни журналисти от израелските сили при спирането на флотилията, като призова за незабавното им освобождаване.

"Арестуването на журналисти и възпрепятстването на тяхната работа представляват сериозно нарушение на правото да се информира и да бъдем информирани. РБГ осъжда незаконния арест на журналисти, които са се качили на тези кораби, за да отразят тази безпрецедентна хуманитарна операция", подчерта Мартин Ру, ръководител на кризисния център на организацията, в съобщение, разпространено снощи.