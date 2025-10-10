Подробно търсене

Силен взрив стана във военен завод за производство на експлозиви в щата Тенеси

Симеон Томов
Отломки след взрива в предприятие за производство на експлозиви в щата Тенеси в САЩ, 10 октомври 2025 г. Снимка: WTVF-TV чрез АП
Макюън, щата Тенеси ,  
10.10.2025 20:08
 (БТА)

Силен взрив разтърси днес завод за производство на военни експлозиви в селски район на американския щат Тенеси. Взривната вълна беше почувствана на километри, а екипи за спешна помощ бяха изпратени малко след това към мястото на инцидента, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите и на жители на района. 

Експлозията е станала в предприятието "Акюрът Енърджетик Систъмс" (Accurate Energetic Systems), намиращо се близо до град Бъкснорт, на около 100 километра югозападно от Нашвил, съобщи шерифската служба на окръг Хикман. В публикация в социалните мрежи службата призова хората да избягват района, за да позволят на екипите да си свършват работата. 

Екипите за спешна помощ все още не са успели да влязат в района, защото експлозиите на място продължават, съобщи по телефона за АП Дейвид Стюарт, старши медик от окръг Хикман. Той уточни, че не разполага с подробности за това дали има ранени. 

Компания "Акюрът Енърджетик Систъмс", базирана в близкото градче Макюън, за момента не е отговорила на молбата за коментар на случилото се, отбелязва АП. 

На видеоклип от мястото на инцидента се вижда горящо поле с отломки и издигащ се над него дим. Местен телевизионен канал излъчи кадри, на които се виждат отломки, разпръснати около мястото на експлозията, както и повредени автомобили на близък паркинг. Новинарските екипи съобщиха, че са получили обаждания от жители на района, разтревожени от силната експлозия. 

 

/ДИ/

