Николай Велев
Не са открити оцелели след вчерашната експлозия във фабрика за боеприпаси в американския щат Тенеси, съобщи началникът на местната полиция
Шериф Крис Дейвис, началник на полицията в окръг Хъмфрис, дава пресконференция по повод взрива във фабриката за боеприпаси на компанията "Акюрът Енърджетик Систъмс" в американския щат Тенеси. Снимка: АП/Obed Lamy
Макюън, щата Тенеси,  
11.10.2025 21:16
 (БТА)

Не са открити оцелели след вчерашната експлозия във фабрика за боеприпаси в американския щат Тенеси, съобщи на пресконференция шериф Крис Дейвис, който оглавява полицията в окръг Хъмфрис, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес бе съобщено, че 18 души са в неизвестност след инцидента в завод на компанията "Акюрът Енърджетик Систъмс" (Accurate Energetic Systems).  Предприятието се намира се край град Бъкснорт, на около 100 километра югозападно от Нашвил. Взривната вълна беше усетена на километри. 

"Над 300 души са претърсили почти всеки квадратен сантиметър в завода и към този момент не са открити оцелели. Това е голяма загуба за нашите общности", каза Дейвис.  Той добави, че предстои да се направят ДНК тестове, за да се потвърди самоличността на загиналите.

Агенти от Федералното бюро за разследване и Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви продължават да разследват причините за експлозията. Работата им е затруднена заради наличието на невзривени снаряди и други опасни материали. 

Оръжейната компания разпространи изявление, в което изказва благодарност към екипите за спешна помощ, но не коментира възможните причини за инцидента. "Нашите мисли и молитви са със семействата, колегите и членовете на общността, засегнати от този инцидент", пише в текста.

"Акюрът Енърджетик Систъмс" произвежда и съхранява взривни вещества за "военни, аерокосмически и търговски пазари за разрушаване", гласи информация, публикувана на уебсайта на компанията. Централният завод се състои от седем производствени сгради и лаборатория за качество. През 2014 г. в завода е станала малка експлозия, при която е загинал един човек и трима са били ранени.  

/НВ/

