Властите потвърждават 16 загинали при експлозията в завод за взривни вещества в Тенеси

Любомир Мартинов
Пушек се издига над отломките след експлозията в завода в Тенеси. (WTVF-TV via AP)
Вашингтон ,  
12.10.2025 05:56
 (БТА)

Разследващите са загубили надежда да намерят оцелели сред изчезналите след катастрофалната експлозия в завод за взривни вещества в американския щат Тенеси, съобщиха властите, цитирани от световните агенции.

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис съобщи пред репортери снощи, че семействата на 16-те души, за които се смята, че са загинали, са били уведомени.

От 19-те души, които бяха обявени за изчезнали веднага след експлозията в петък сутринта, трима бяха открити по-късно на друго място и не са били на територията на завода по време на взрива.

Следователите сега смятат, че всички 16 души, които са били на мястото при експлозията, са загинали.

Извършват се ДНК тестове за идентифициране на човешки останки, въпреки че властите заявиха, че силата на взрива и обхватът на разпръснатите отломки ще затруднят идентифицирането.

Не е ясно какво е причинило инцидента и разследването се очаква да отнеме няколко дни.

Компанията "Акюрат Енерджетик" (Accurate Energetic) произвежда редица взривни продукти, включително за военни цели.

Федералното бюро за разследване също участва в разследването.

 



