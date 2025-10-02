Подробно търсене

Повече от 400 пропалестински активисти от международната флотилия "Сумуд" са били задържани

Николай Джамбазов
Повече от 400 пропалестински активисти от международната флотилия "Сумуд" са били задържани
Повече от 400 пропалестински активисти от международната флотилия "Сумуд" са били задържани
Пропалестински активисти на борда на международната флота "Сумуд", отправила се към ивицата Газа с хуманитарна помощ. (Global Sumud Flottila via AP)
Йерусалим,  
02.10.2025 22:38
 (БТА)
Етикети

Повече от 400 пропалестински активисти на борда на 41 кораба от международната флотилия "Сумуд" с хуманитарна помощ за ивицата Газа са били арестувани от израелските военноморски сили, обяви служител на израелското правителство, цитиран от Франс Прес.

"По време на операция, продължила около 12 часа, личният състав на израелския флот предотврати мащабно нахлуване, водено от хиляди души на борда на 41 плавателни съда, които ясно заявиха намерението си да нарушат законната морска блокада на ивицата Газа", обясни правителственият служител.

"В края на операцията повече от 400 души бяха прехвърлени безопасно в пристанището Ашбод, където са били поети от израелските сили на реда", добави той.

/ДИ/

Свързани новини

02.10.2025 17:15

Прехващането на насочилата се към Газа флотилия разширява незаконната блокада, предупреди ООН

Прехващането в международни води на граждански кораби с хуманитарна помощ, пътуващи към Газа, разширява незаконната блокада на ивицата, заяви Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, предаде Ройтерс.
02.10.2025 16:57

Най-малко 14 ирландски граждани бяха задържани от израелските власти при спирането на флотилията "Глоубъл Сумуд"

Най-малко 14 ирландски граждани са били задържани, след като Израел прихвана флотилията „Глоубъл Сумуд“, пренасяща помощ за ивицата Газа, съобщи ирландският вицепремиер и външен министър Саймън Харис, предаде ДПА. Той допълни, че присъствието на още
02.10.2025 16:34

Ердоган осъди действията на Израел срещу флотилията „Сумуд“ и подчерта подкрепата на страната си за всички участници в нея

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди действията на Израел срещу флотилията „Глобъл Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за Газа, и подчерта подкрепата на Анкара за участниците в нея, предаде ТРТ Хабер.
02.10.2025 15:47

Нито един кораб от флотилията не е успял да пробие блокадата на Газа, заяви Израел

Израел заяви, че нито един от корабите от флотилията за Газа не е успял да пробие блокадата, наложена на палестинската територия, след като в Средиземно море бяха задържани почти всички кораби, превозващи пропалестински активисти и хуманитарна
02.10.2025 15:15

АНСА: Флотилията „Глоубъл Сумуд“ не е донесла никаква полза за палестинския народ, заяви Мелони

Премиерът на Италия Джорджа Мелони остро разкритикува флотилията „Глоубъл Сумуд“ и решението на синдикатите да обявят обща стачка в знак на протест, след като израелските сили започнаха да прехващат плавателните съдове, които се опитват да доставят

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:39 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация