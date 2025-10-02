Повече от 400 пропалестински активисти от международната флотилия "Сумуд" са били задържани

Повече от 400 пропалестински активисти на борда на 41 кораба от международната флотилия "Сумуд" с хуманитарна помощ за ивицата Газа са били арестувани от израелските военноморски сили, обяви служител на израелското правителство, цитиран от Франс Прес.

"По време на операция, продължила около 12 часа, личният състав на израелския флот предотврати мащабно нахлуване, водено от хиляди души на борда на 41 плавателни съда, които ясно заявиха намерението си да нарушат законната морска блокада на ивицата Газа", обясни правителственият служител.

"В края на операцията повече от 400 души бяха прехвърлени безопасно в пристанището Ашбод, където са били поети от израелските сили на реда", добави той.