Нито един кораб от флотилията не е успял да пробие блокадата на Газа, заяви Израел

Асен Георгиев
Нито един кораб от флотилията не е успял да пробие блокадата на Газа, заяви Израел
Нито един кораб от флотилията не е успял да пробие блокадата на Газа, заяви Израел
Кораби от задържаната флотилия влизат в пристанище Ашдод. Снимка АП/Leo Correa.
Йерусалим,  
02.10.2025 15:47
 (БТА)
Израел заяви, че нито един от корабите от флотилията за Газа не е успял да пробие блокадата, наложена на палестинската територия, след като в Средиземно море бяха задържани почти всички кораби, превозващи пропалестински активисти и хуманитарна помощ, предаде Франс прес.

"Нито една яхтите на "Хамас-Сумуд" не успя в опита си да влезе в зона на активни военни действия или да пробие законната морска блокада", заяви израелското министерство на външните работи в съобщение. "Последният кораб остава на разстояние", според същия източник.

Ако този кораб "се приближи, неговият опит да влезе в зона на активни военни действия и да преодолее блокадата също ще бъде предотвратен", добави министерството.

02.10.2025 15:27

Германия призова Израел да гарантира безопасността на всички членове на флотилията с помощ за Газа

Германия призова Израел да гарантира безопасността на всички членове на флотилията с помощ за Газа, която бе задържана от израелските власти, като се смята, че членовете на флотилията вече са пристигнали на брега, съобщи говорител на германското външно министерство, цитиран от Ройтерс.
02.10.2025 14:29

Белга: Няколко белгийски граждани са били задържани от Израел на борда на корабите от флотилията "Глоубъл Сумуд"

Няколко белгийски граждани са били на борда на плавателните съдове от частната флотилия "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за Газа, която по-рано бе спряна от израелския военноморски флот, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.  На
02.10.2025 14:23

Претория призова за незабавното освобождаване на пропалестинските активисти от флотилията за Газа

Южноафриканският президент Сирил Рамапоса призова Израел да "освободи незабавно" пропалестинските активисти, сред които и внукът на Нелсън Мандела, задържани на борда на хуманитарна флотилия, пътуваща към Газа, предаде Франс прес. Нкоси Звеливелиле
02.10.2025 13:01

Близо 40 кораба от флотилията „Сумуд“ плават към израелското пристанище Ашдод след израелската операция, на борда им няма пострадали, съобщи гръцкият външен министър

Гръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис съобщи, че според информацията, с която разполага, 39-те кораба от глобалната флотилия „Сумуд“ вече плават към израелското пристанище Ашдод, предаде гръцката държавна телевизия ЕРТ.
02.10.2025 12:51

Израел е спрял 39 плавателни съда с помощи за Газа, казаха организаторите на флотилията "Глоубъл Сумуд"

Израелските сили са спрели 39 плавателни съда с помощи за Газа, на борда на които има и редица чуждестранни активисти, включително и шведската екоактивистка и правозащитничка Грета Тунберг, предаде Ройтерс. Така остава само един плавателен съд,
02.10.2025 12:38

Великобритания е "много обезпокоена" относно спирането на флотилията с помощи за Газа от страна на Израел

Британското правителство е "много обезпокоено" заради това, че Израел спря международната флотилия с помощи за Газа, заяви днес британското министерството на външните работи, цитирано от Ройтерс. То добави, че британските власти са обяснили на
02.10.2025 11:31

Информирали сме израелските власти, че има българин във флотилията „Сумуд“, призовали сме ги да спазват международното право, заяви премиерът

Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Това заяви премиерът Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин, съобщиха от правителствената пресслужба.

