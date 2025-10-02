Великобритания е "много обезпокоена" относно спирането на флотилията с помощи за Газа от страна на Израел

Британското правителство е "много обезпокоено" заради това, че Израел спря международната флотилия с помощи за Газа, заяви днес британското министерството на външните работи, цитирано от Ройтерс. То добави, че британските власти са обяснили на Израел, че ситуацията трябва да бъде разрешена по безопасен начин.

Организаторите на флотилията "Глоубъл Сумуд", която превозва лекарства и храна за Газа, заявиха, че израелските военноморски сили са спрели няколко от техните плавателни съдове, като са подходили агресивно към тях.

"Много сме обезпокоени от ситуацията с флотилията, държим връзка със семействата на няколко британски граждани, които са замесени в случая", се казва в изявление на британското външно министерство. "Помощта, превозвана от флотилията, трябва да бъде предадена на хуманитарни организации на място и да бъде доставена в Газа по безопасен начин", добави то.

Израелското министерство на външните работи написа в "Екс", че няколко кораба са били "безопасно спрени" и пътниците са "превозени" до израелско пристанище.