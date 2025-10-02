Подробно търсене

Великобритания е "много обезпокоена" относно спирането на флотилията с помощи за Газа от страна на Израел

Анелия Пенкова
Великобритания е "много обезпокоена" относно спирането на флотилията с помощи за Газа от страна на Израел
Великобритания е "много обезпокоена" относно спирането на флотилията с помощи за Газа от страна на Израел
Кораб на израелските военноморски сили в Средиземно море (AP Photo/Leo Correa)
Лондон,  
02.10.2025 12:38
 (БТА)
Етикети

Британското правителство е "много обезпокоено" заради това, че Израел спря международната флотилия с помощи за Газа, заяви днес британското министерството на външните работи, цитирано от Ройтерс. То добави, че британските власти са обяснили на Израел, че ситуацията трябва да бъде разрешена по безопасен начин. 

Организаторите на флотилията "Глоубъл Сумуд", която превозва лекарства и храна за Газа, заявиха, че израелските военноморски сили са спрели няколко от техните плавателни съдове, като са подходили агресивно към тях. 

"Много сме обезпокоени от ситуацията с флотилията, държим връзка със семействата на няколко британски граждани, които са замесени в случая", се казва в изявление на британското външно министерство. "Помощта, превозвана от флотилията, трябва да бъде предадена на хуманитарни организации на място и да бъде доставена в Газа по безопасен начин", добави то. 

Израелското министерство на външните работи написа в "Екс", че няколко кораба са били "безопасно спрени" и пътниците са "превозени" до израелско пристанище.

/ГГ/

Свързани новини

02.10.2025 12:51

Израел е спрял 39 плавателни съда с помощи за Газа, казаха организаторите на флотилията "Глоубъл Сумуд"

Израелските сили са спрели 39 плавателни съда с помощи за Газа, на борда на които има и редица чуждестранни активисти, включително и шведската екоактивистка и правозащитничка Грета Тунберг, предаде Ройтерс. Така остава само един плавателен съд,
02.10.2025 11:32

Демонстрации се проведоха в Атина и Солун след като Израел завзе част от корабите от флотилията „Сумуд“ за Газа

Демонстрации се проведоха снощи в двата най-големи гръцки града, Атина и Солун, след кат опо-рано израелски сили се качиха на борда на част от корабите на международната хуманитарна флотилия „Сумуд“, пътуваща за Газа, и задържаха активисти, включително от Гърция, съобщават гръцките медии.
02.10.2025 09:39

Турция осъди действията на Израел срещу флотилията „Сумуд“, демонстранти се събраха пред американски дипломатически представителства

Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия „Сумуд“, която пътуваше за Газа, и ги определи като „терористичен акт“ в нарушение на международното право, съобщи „Тюркийе тудей“.
02.10.2025 09:28

Западни издания коментират задържането на кораби на флотилията с хуманитарна помощ за Газа от израелските военноморски сили

Израелските военноморски сили взеха на абордаж пропалестинска флотилия с хуманитарна помощ на 75 морски мили от Газа, пише в заглавие британският в. “Гардиън“.
02.10.2025 08:09

Среднощни протести в Италия срещу блокирането на кораби от флотилията за Газа, в които пътуват и италиански граждани

Блокирането на плавателни съдове от международната хуманитарна флотилия за Газа „Глоубъл Сумуд“ снощи от израелските военноморски сили, породи незабавна реакция в Италия, обобщават АНСА и „Кориере дела сера“. Хиляди привърженици на палестинската

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:55 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация