Израел задържа и последния кораб от флотилията за Газа

Израелската армия задържа и последния кораб от флотилията с хуманитарна помощ, опитала се да достигне ивицата Газа, съобщиха организаторите и израелското военно радио, ден след като бяха спрени повечето от корабите, предаде Ройтерс.

Организаторите на Глобалната флотилия "Сумуд" заявиха, че корабът "Маринет" е бил спрян днес сутринта на около 42,5 морски мили от Газа. Видео, публикувано от пропалестинската група, показва израелски катер да се приближава към плавателния съд, преди кадрите да спрат, когато войници се качват на борда. Според съобщенията корабът е имал технически проблеми и затова е изостанал от флотилията.

Израелските ВМС вече бяха спрели останалите 42 съда от флотилията в Средиземно море.

Израелското военно радио съобщи, че военноморските сили са поели контрола над последния кораб от флотилията, задържали са хората на борда и корабът е бил откаран към пристанището Ашдод в Израел.

Израелските военноморски сили "незаконно задържаха всичките ни 42 кораба, всеки от които превозваше хуманитарна помощ, доброволци и показваше решимостта да бъде прекъсната незаконната блокада на Газа от Израел“, се казва в позиция на Глобалната флотилия "Сумуд", цитирано от Ройтерс.

Засега няма коментар от израелска страна за случая с "Маринет".

Вчера израелското Министетрство на външните работи заяви, че единственият останал кораб от флотилията няма да бъде допуснат да наруши блокадата, ако опита да го направи.