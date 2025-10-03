Израел задържа и последния кораб от флотилията за Газа

Подробно търсене

Пламен Йотински
Израелските военноморски сили ескортират кораб от "Флотилията Сумуд" към пристанището Ашдод. Снимка: AP/Leo Correa
Йерусалим,  
03.10.2025 13:09
 (БТА)
Израелската армия задържа и последния кораб от флотилията с хуманитарна помощ, опитала се да достигне ивицата Газа, съобщиха организаторите и израелското военно радио, ден след като бяха спрени повечето от корабите, предаде Ройтерс.

Организаторите на Глобалната флотилия "Сумуд" заявиха, че корабът "Маринет" е бил спрян днес сутринта на около 42,5 морски мили от Газа. Видео, публикувано от пропалестинската група, показва израелски катер да се приближава към плавателния съд, преди кадрите да спрат, когато войници се качват на борда. Според съобщенията корабът е имал технически проблеми и затова е изостанал от флотилията.

Израелските ВМС вече бяха спрели останалите 42 съда от флотилията в Средиземно море.

Израелското военно радио съобщи, че военноморските сили са поели контрола над последния кораб от флотилията, задържали са хората на борда и корабът е бил откаран към пристанището Ашдод в Израел.

Израелските военноморски сили "незаконно задържаха всичките ни 42 кораба, всеки от които превозваше хуманитарна помощ, доброволци и показваше решимостта да бъде прекъсната незаконната блокада на Газа от Израел“, се казва в позиция на Глобалната флотилия "Сумуд", цитирано от Ройтерс.

Засега няма коментар от израелска страна за случая с "Маринет".

Вчера израелското Министетрство на външните работи заяви, че единственият останал кораб от флотилията няма да бъде допуснат да наруши блокадата, ако опита да го направи.

02.10.2025 22:38

Повече от 400 пропалестински активисти от международната флотилия "Сумуд" са били задържани

Повече от 400 пропалестински активисти на борда на 41 кораба от флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа са били арестувани от израелските военноморски сили, обяви служител на израелското правителство, цитиран от Франс Прес.
02.10.2025 18:39

Гръцки членове на международната флотилия „Сумуд“ започват гладна стачка в израелски арест

Единадесет членове на 27-членната гръцка делегация, участваща в международната флотилия „Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за Газа, обявиха, че започват гладна стачка в знак на протест срещу това, което те наричат ​​„незаконното си задържане“
02.10.2025 16:57

Най-малко 14 ирландски граждани бяха задържани от израелските власти при спирането на флотилията "Глоубъл Сумуд"

Най-малко 14 ирландски граждани са били задържани, след като Израел прихвана флотилията „Глоубъл Сумуд“, пренасяща помощ за ивицата Газа, съобщи ирландският вицепремиер и външен министър Саймън Харис, предаде ДПА. Той допълни, че присъствието на още
02.10.2025 15:47

Нито един кораб от флотилията не е успял да пробие блокадата на Газа, заяви Израел

Израел заяви, че нито един от корабите от флотилията за Газа не е успял да пробие блокадата, наложена на палестинската територия, след като в Средиземно море бяха задържани почти всички кораби, превозващи пропалестински активисти и хуманитарна

