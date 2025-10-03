Ситуацията с родилките и бебетата в ивицата Газа никога не е била толкова лоша, заяви УНИЦЕФ

Родилките и новородените бебета в ивицата Газа са изправени пред ужасни условия, заяви днес Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), цитиран от Ройтерс.

Болница "Насър", която се намира в южната част на палестинския анклав, е сериозно претоварена, тъй като там прииждат пациенти, които бягат от северната част на ивицата Газа, която е във фокуса на сегашната масивна израелска офанзива срещу град Газа. Медикаментите в болницата са на привършване.

„Ситуацията с родилките и новородените в Газа никога не е била толкова лоша. В Болница „Насър“ виждаме коридори, пълни с родили наскоро жени“, заяви говорителят на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) Джеймс Елдър, който се намира в палестинския анклав, пред репортери в Женева посредством видеоконферентна връзка.

Световната здравна организация (СЗО) заяви днес, че здравната система в Газа е пред колапс.

Доктор Рик Пийпъркорн, представител на СЗО за окупираните палестински територии, заяви, че никога не е виждал болница „Насър“ толкова препълнена.

Израел инструктира едномилионното население на град Газа да се евакуира на юг, с оглед на настъплението срещу града, което предприе, за да се справи с бойците от палестинското ислямистко движение „Хамас“.

„Във всеки коридор виждате матраци и пациенти на пода“, каза Пийпъркорн, като поясни, че много от пациентите идват от север. Според СЗО към настоящия момент само 14 от общо 36 болници в Газа функционират до една или друга степен.

Елдър описа как родилките и новородените лежат на пода в болницата „Насър“ и даде пример как три недоносени бебета споделят един-единствен източник на кислород.

„Те го споделят по 20 минути. Другите деца плачат, докато третото получава кислород за 20 минути“, заяви Елдър.

СЗО съобщи, че има огромен недостиг на медицински консумативи.

„Наблюдаваме намаляване на основни консумативи като превръзки, марли, но и на всичко, свързано с кръводаряването“, заяви Пийпъркорн.

Израел твърди, че няма количествено ограничение за помощта, достигаща Газа и обвинява „Хамас“, че я присвоява – обвинение, което палестинската групировка отхвърля.