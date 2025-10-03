Подробно търсене

Ситуацията с родилките и бебетата в ивицата Газа никога не е била толкова лоша, заяви УНИЦЕФ

Виктор Турмаков
Ситуацията с родилките и бебетата в ивицата Газа никога не е била толкова лоша, заяви УНИЦЕФ
Ситуацията с родилките и бебетата в ивицата Газа никога не е била толкова лоша, заяви УНИЦЕФ
Логото на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) - снимка: AP/Hermann J. Knippertz
Газа/Женева,  
03.10.2025 16:08
 (БТА)
Етикети

Родилките и новородените бебета в ивицата Газа са изправени пред ужасни условия, заяви днес Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), цитиран от Ройтерс.

Болница "Насър", която се намира в южната част на палестинския анклав, е сериозно претоварена, тъй като там прииждат пациенти, които бягат от северната част на ивицата Газа, която е във фокуса на сегашната масивна израелска офанзива срещу град Газа. Медикаментите в болницата са на привършване.

„Ситуацията с родилките и новородените в Газа никога не е била толкова лоша. В Болница „Насър“ виждаме коридори, пълни с родили наскоро жени“, заяви говорителят на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) Джеймс Елдър, който се намира в палестинския анклав, пред репортери в Женева посредством видеоконферентна връзка.

Световната здравна организация (СЗО) заяви днес, че здравната система в Газа е пред колапс.

Доктор Рик Пийпъркорн, представител на СЗО за окупираните палестински територии, заяви, че никога не е виждал болница „Насър“ толкова препълнена.

Израел инструктира едномилионното население на град Газа да се евакуира на юг, с оглед на настъплението срещу града, което предприе, за да се справи с бойците от палестинското ислямистко движение „Хамас“.

„Във всеки коридор виждате матраци и пациенти на пода“, каза Пийпъркорн, като поясни, че много от пациентите идват от север. Според СЗО към настоящия момент само 14 от общо 36 болници в Газа функционират до една или друга степен.

Елдър описа как родилките и новородените лежат на пода в болницата „Насър“ и даде пример как три недоносени бебета споделят един-единствен източник на кислород.

„Те го споделят по 20 минути. Другите деца плачат, докато третото получава кислород за 20 минути“, заяви Елдър.

СЗО съобщи, че има огромен недостиг на медицински консумативи.

„Наблюдаваме намаляване на основни консумативи като превръзки, марли, но и на всичко, свързано с кръводаряването“, заяви Пийпъркорн.

Израел твърди, че няма количествено ограничение за помощта, достигаща Газа и обвинява „Хамас“, че я присвоява – обвинение, което палестинската групировка отхвърля.

/БЗ/

Свързани новини

03.10.2025 13:09

Израел задържа и последния кораб от флотилията за Газа

Израелската армия задържа и последния кораб от флотилията с хуманитарна помощ, опитала се да достигне ивицата Газа, съобщиха организаторите и израелското военно радио, ден след като бяха спрени повечето от корабите, предаде Ройтерс. Организаторите
03.10.2025 11:37

Хиляди протестираха по цял свят срещу спирането на Флотилията за Газа

Хиляди хора в много европейски страни и Мексико участваха в протести срещу спирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа от страна на Израел, предаде Франс прес. Над 400 активисти на борда на 41 плавателни съда бяха задържани от израелските
02.10.2025 22:38

Повече от 400 пропалестински активисти от международната флотилия "Сумуд" са били задържани

Повече от 400 пропалестински активисти на борда на 41 кораба от флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа са били арестувани от израелските военноморски сили, обяви служител на израелското правителство, цитиран от Франс Прес.
02.10.2025 18:09

Израелската армия блокира основния път към град Газа, министърът на отбраната Кац заяви, че това е последна възможност за цивилните да го напуснат

Израелски танкове блокираха основния път към град Газа, възпрепятствайки хората, напуснали обсадения град, да се върнат. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че това е последният шанс за стотиците хиляди цивилни, които все още са в града, да избягат, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:30 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация