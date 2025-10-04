Подробно търсене
Валерия Динкова
Тръмп заяви, че Израел трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа незабавно след отговора на "Хамас" на предложението му
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP Photo/Alex Brandon, File
Вашингтон,  
04.10.2025 00:58
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел незабавно трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа, за да започнат преговори за прекратяване на огъня, след като движението "Хамас" по-рано снощи върна отговор, че е съгласно да преговаря, предадоха световните агенции.

"Въз основа на изявлението на "Хамас", смятам, че те са готови за траен мир", заяви Тръмп.

Снощи палестинската радикална групировка заяви, че е готова да освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент, но заяви, че части от плана му от 20 точки са "неясни" и изрази желание за преговори по някои от тях.

"Американското предложение е неясно, двусмислено и затова трябват преговори чрез посредници", заяви високопоставеният член на движението Махмуд Мардауи пред Франс прес.

В отговора си на предложението на Тръмп "Хамас" не споменава нищо по точката за разоръжаването си – искане на Израел и САЩ, което преди това групировката отхвърляше.

В изявлението си палестинското движение отбеляза, че "оценява усилията на арабските, ислямските (страни) и международната (общност), както и усилията на американския президент Доналд Тръмп, който призова за край на войната в ивицата Газа, размяна на затворници и незабавно допускане на хуманитарна помощ".

"Хамас" добави, че е готов да "предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими (технократи), въз основа на палестинския национален консенсус и ползващ се с арабска и ислямска подкрепа".

Пред телевизия "Ал Джазира" обаче Муса Абу Марзук – член на политическото бюро на палестинската групировка, заяви, че се съмнява, че освобождаването на всички живи заложници и връщането на телата на мъртвите може да бъде извършено в рамките на 72 часа, както е заложено в плана на Тръмп.

"Освобождаването на живите заложници и предаването на телата на мъртвите в рамките на 72 часа е неосъществимо в настоящите условия", каза той.

Абу Марзук уточни също, че движението "Хамас" е готово да предаде оръжието си на бъдещите палестински власти, които ще управляват ивицата Газа, но разпоредбите на плана относно разполагането на мироопазващ контингент в анклава "изискват изясняване и по-нататъшно обсъждане".

/ВД/

