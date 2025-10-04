Подробно търсене

Британският премиер призова за "споразумение без отлагане" по мирния план за ивицата Газа

Валерия Динкова
Британският премиер Киър Стармър. Снимка: James Manning, Pool Photo via AP
Лондон,  
04.10.2025 03:47
 (БТА)
Британският премиер Киър Стармър заяви, че частичното приемане от "Хамас" на плана на американския президент Доналд Тръмп е "значителен напредък" и призова за постигане на "споразумение без отлагане", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Снощи палестинското радикално движение каза, че приема някои части от плана, с който трябва да бъде сложен край на продължилата близо две години война в ивицата Газа и който включва освобождаване на всички израелски заложници и предаване на властта в анклава на палестински технократи.

В някои сфери са необходими още преговори, заявиха представители на "Хамас".

"Твърдо подкрепяме усилията на президента Тръмп, които ни водят по-близо до мир от всякога. Ето защо сега има възможност за спиране на сраженията, за връщане у дома им на заложниците и за достигане на хуманитарната помощ до онези, които отчаяно се нуждаят от нея", заяви Стармър. "Призоваваме всички страни да приложат споразумението без отлагане", добави той.

Стармър изрази готовност Лондон да подкрепи бъдещи преговори и да работи за "устойчив мир за израелците и палестинците".

Свързани новини

04.10.2025 04:22

Политическото ръководство на Израел нареди на военните да ограничат офанзивните действия в ивицата Газа, съобщиха израелските медии

Политическото ръководство на Израел нареди на военните да намалят офанзивните си действия в ивицата Газа и заяви, че се готви за "незабавно изпълнение" на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп след отговора на "Хамас", съобщиха израелските медии, цитирани от Ройтерс.
04.10.2025 01:45

Катар заяви, че е в координация с Египет и САЩ за продължаване на преговорите по плана на Тръмп за Газа

Катар заяви, че е започнал да координира действия с посредниците Египет и САЩ за продължаване на преговорите относно плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, написа катарското Министерство на външните работи в социалната мрежа "Екс", цитирано от Ройтерс.
04.10.2025 00:58

Тръмп заяви, че Израел трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа незабавно след отговора на "Хамас" на предложението му

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел незабавно трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа, за да започнат преговори за прекратяване на огъня, след като движението "Хамас" по-рано снощи върна отговор, че е съгласно да преговаря, предадоха световните агенции.
03.10.2025 23:05

"Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници съгласно плана на Тръмп

Палестинското радикално движение "Хамас" тази вечер съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Към 04:48 на 04.10.2025 Новините от днес

