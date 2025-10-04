Британският премиер призова за "споразумение без отлагане" по мирния план за ивицата Газа

Британският премиер Киър Стармър заяви, че частичното приемане от "Хамас" на плана на американския президент Доналд Тръмп е "значителен напредък" и призова за постигане на "споразумение без отлагане", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Снощи палестинското радикално движение каза, че приема някои части от плана, с който трябва да бъде сложен край на продължилата близо две години война в ивицата Газа и който включва освобождаване на всички израелски заложници и предаване на властта в анклава на палестински технократи.

В някои сфери са необходими още преговори, заявиха представители на "Хамас".

"Твърдо подкрепяме усилията на президента Тръмп, които ни водят по-близо до мир от всякога. Ето защо сега има възможност за спиране на сраженията, за връщане у дома им на заложниците и за достигане на хуманитарната помощ до онези, които отчаяно се нуждаят от нея", заяви Стармър. "Призоваваме всички страни да приложат споразумението без отлагане", добави той.

Стармър изрази готовност Лондон да подкрепи бъдещи преговори и да работи за "устойчив мир за израелците и палестинците".