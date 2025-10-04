Подробно търсене

Валерия Динкова
Политическото ръководство на Израел нареди на военните да ограничат офанзивните действия в ивицата Газа, съобщиха израелските медии
Израелският премиер Бенямин Нетаняху. Снимка: Debbie Hill/Pool Photo via AP
Кайро,  
04.10.2025 04:22
 (БТА)
Политическото ръководство на Израел нареди на военните да намалят офанзивните си действия в ивицата Газа и заяви, че се готви за "незабавно изпълнение" на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп след отговора на "Хамас", съобщиха израелските медии, цитирани от Ройтерс.

"В резултат на отговора на "Хамас", Израел се подготвя за незабавното изпълнение на първата фаза от плана на Тръмп за освобождаването на всички заложници", се посочва в съобщение на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Междувременно американският президент в кратко видео послание обеща, че съгласно мирния план за ивицата Газа "всички страни ще бъдат третирани справедливо".

"Днес е велик ден. Ще видим как ще се развие. Сега трябва да финализираме подробностите", заяви Тръмп във видеото, разпространено в социалната му мрежа "Трут соушъл", след като "Хамас" заяви, че частично приема предложението му.

