Мерц приветства "най-добрия шанс за мир" в ивицата Газа

Валерия Динкова
Мерц приветства "най-добрия шанс за мир" в ивицата Газа
Мерц приветства "най-добрия шанс за мир" в ивицата Газа
Германският канцлер Фридрих Мерц. Снимка: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP
Берлин,  
04.10.2025 04:36
 (БТА)
Германският канцлер Фридрих Мерц приветства частичното приемане от страна на "Хамас" на американския план за примирие в ивицата Газа, като го нарече "най-добрия шанс за мир", предаде ДПА.

"Освобождаването на заложниците и мира в Газа са съвсем близо", написа "Мерц в социалната мрежа "Екс". "Заложниците трябва да бъдат освободени. "Хамас" трябва да се разоръжи. Боевете трябва да спрат незабавно. Всичко това трябва да се случи много бързо", добави германският канцлер.

"След близо две години, това е най-добрият шанс за мир. Германия ще продължи с ангажимента си", каза още той.

04.10.2025 04:22

Политическото ръководство на Израел нареди на военните да ограничат офанзивните действия в ивицата Газа, съобщиха израелските медии

Политическото ръководство на Израел нареди на военните да намалят офанзивните си действия в ивицата Газа и заяви, че се готви за "незабавно изпълнение" на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп след отговора на "Хамас", съобщиха израелските медии, цитирани от Ройтерс.
04.10.2025 03:47

Британският премиер призова за "споразумение без отлагане" по мирния план за ивицата Газа

Британският премиер Киър Стармър заяви, че частичното приемане от "Хамас" на плана на американския президент Доналд Тръмп е "значителен напредък" и призова за постигане на "споразумение без отлагане", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
04.10.2025 01:45

Катар заяви, че е в координация с Египет и САЩ за продължаване на преговорите по плана на Тръмп за Газа

Катар заяви, че е започнал да координира действия с посредниците Египет и САЩ за продължаване на преговорите относно плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, написа катарското Министерство на външните работи в социалната мрежа "Екс", цитирано от Ройтерс.
04.10.2025 00:58

Тръмп заяви, че Израел трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа незабавно след отговора на "Хамас" на предложението му

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел незабавно трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа, за да започнат преговори за прекратяване на огъня, след като движението "Хамас" по-рано снощи върна отговор, че е съгласно да преговаря, предадоха световните агенции.
03.10.2025 23:05

"Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници съгласно плана на Тръмп

Палестинското радикално движение "Хамас" тази вечер съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

