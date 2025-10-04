Мерц приветства "най-добрия шанс за мир" в ивицата Газа

Германският канцлер Фридрих Мерц приветства частичното приемане от страна на "Хамас" на американския план за примирие в ивицата Газа, като го нарече "най-добрия шанс за мир", предаде ДПА.

"Освобождаването на заложниците и мира в Газа са съвсем близо", написа "Мерц в социалната мрежа "Екс". "Заложниците трябва да бъдат освободени. "Хамас" трябва да се разоръжи. Боевете трябва да спрат незабавно. Всичко това трябва да се случи много бързо", добави германският канцлер.

"След близо две години, това е най-добрият шанс за мир. Германия ще продължи с ангажимента си", каза още той.